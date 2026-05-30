Una exposición de bonsáis llega a El Llano

El Centro Municipal Integrado de El Llano apuesta por la naturaleza este mes de junio. El espacio expositivo "La Galería", ubicado en el hall de la entrada del edificio, albergará del día 1 al 30 una exposición de bonsáis.

La iniciativa llega de la mano del Club Bonsái Gijón, que con esta muestra retoma su contacto con el Centro Municipal. "Vuelven de nuevo con una muestra llena de paciencia y trabajo duro en el cuidado y cultivo de estas miniaturas que vemos reflejadas en un bosque de belleza y armonía", señalan.

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La exposición lleva por título "Bonsái: arte, paciencia y naturaleza" y es de acceso libre.