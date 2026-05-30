Los repartidores claman contra la prohibición de los patinetes en el centro de Gijón y piden "excepciones": "Es triste que nos metan a todos en el mismo saco"

La decisión del gobierno local de Gijón de cerrar gran parte de su zona centro a los patinetes eléctricosha generado un importante revuelo entre los vecinos de la ciudad, entre los que existe una clara división de opiniones. Por un lado, son muchos los residentes que apoyan una medida que entienden "necesaria" para evitar accidentes y atropellos en calles muy transitadas a causa del mal uso que se hace en algunas ocasiones de estos vehículos de movilidad personal. En cambio, esta normativa local que entrará en vigor a partir del lunes ha causado preocupación y enfado entre las decenas de gijoneses que utilizan los patinetes como medio de transporte para acudir a sus respectivos puestos de trabajo y entre los "riders", los repartidores a domicilio que acostumbran a moverse en estos vehículos. "Pedimos que hagan alguna excepción", expresó este viernes el secretario del comité de empresa de Glovo en Asturias, Cristian Duman.

En imágenes: La división de opiniones en las calles de Gijón por la prohibición de los patinetes en el centro / Ángel González / Juan Plaza

La noticia de la inminente prohibición de los patinetes corrió como la pólvora entre los grupos de WhatsApp de los repartidores de empresas como la citada. Para dar a conocer las claves de la medida, Duman y el delegado del comité en Asturias, Armando Maggiorani, decidieron reunir al mediodía de ayer a los trabajadores que utilizan el patinete en su día a día para recoger y entregar comida u otros pedidos. "Para nosotros ha sido una sorpresa enorme. No nos han dado ningún margen de adaptación y nos parece triste que nos metan a todos en el mismo saco por gente que hace un uso indebido", indicó Maggiorani, que definió a esta medida como una decisión "excesiva, injusta y que afecta a demasiadas personas".

Tanto Maggiorani como Duman tranquilizaron al resto de sus compañeros explicándoles que este martes mantendrán una reunión con el edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia. En ese encuentro le trasladarán su postura y solicitarán que los "riders" puedan contar con un permiso especial para circular por todas las calles del centro de la ciudad. "Los trabajadores cuentan con la homologación, los seguros y matrículas que exige la ley desde este año, por lo que ya estábamos cumpliendo con la normativa. Ahora sería un problema si esto sigue adelante porque el 50% de los pedidos que tenemos que recoger son en negocios que están ubicados en esa zona. Entonces, esperamos que nos den alguna propuesta o solución", desarrollaron.

"Tenemos seguros y matrículas"

Más allá de los "riders", otros vecinos de Gijón se montan cada mañana en sus patinetes eléctricos para llegar de manera más rápida a sus trabajos. "Si viniera andando o en autobús tardaría mucho más", remarcó Anthony Parra, camarero de un negocio de la zona de Fomento que reside en la avenida de Portugal. Este profesional destacó que "sabemos que hay gente que lo utilizan de forma incorrecta y muchas veces van montadas dos personas, pero no es justo que paguemos todos por ellos". "No era necesario prohibir un medio de transporte que no es dañino ni contamina. Con hacer cumplir las normativas que habían hecho a nivel nacional era suficiente", completó Parra.

En esa misma línea se pronunció Santiago Mazo, vecino de la avenida Schulz y empleado de una empresa de limpieza con sede en el centro. "Llevo aquí ocho meses y siempre me he movido en patinete. Esta normativa hará que tenga que buscar una nueva ruta con la que daré mucho rodeo", lamentó Mazo.

Sin embargo, hay muchos peatones que aplaudieron este viernes la decisión tomada por el Ayuntamiento. Carla Cortiñas y su madre, Olga Rodríguez, pusieron el foco en que "esta medida puede servir para que todos los que hacían mal uso se conciencien de los peligros que generaban". "Hay muchos carriles bici, así que pueden hacer uso de ellos", comentaron, antes de añadir que "hemos visto muchos sustos con patinetes porque o iban demasiado rápido por la carretera sin respetar las señales o se subían a las aceras".

Por su parte, Alfonso Villalta, vecino del centro y propietario del Café del Parchís, argumentó que "no me gusta que se prohiban las cosas, pero algo había que hacer porque se habían convertido en un peligro para los peatones". "Siempre había algunos adelantando por la derecha, yendo por las aceras, circulando a una velocidad muy alta y pudiendo atropellar a cualquiera", culminó Villalta.

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana se mostraron críticos respecto a una medida que consideran "extraña".

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Por el momento, desde este lunes estará totalmente prohibido el acceso de los patinetes a las calles Munuza, Instituto, Merced, Domínguez Gil, Menéndez Valdés, Begoña, San Bernardo, Covadonga, Celestino Junquera, Juan Alonso y avenida de la Costa.