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El mercado de mujeres artesanas vuelve a El Llano: "es una tradición en el barrio"

La asociación vecinal La Serena impulsa la iniciativa para apoyar el comercio local y el talento artesano

Vista del parque Electra.

Vista del parque Electra. / Lucas Cid

Carlos Tamargo

El barrio de El Llano se prepara para vivir un intenso fin de semana. Además de su carrera popular y el torneo de fútbol solidario, desde la asociación vecinal La Serena han impulsado el regreso del mercado de mujeres artesanas, "una cita que se ha convertido en toda una tradición en el barrio".

Con motivo a las obras en la calle Eleuterio Quintanilla, el mercado de mujeres artesanas se trasladará al parque Electra, en concreto, el mismo sitio donde comenzará y terninará la carrera popular que este año tiene como objetivo recaudar fondos a favor de la Asociación Síndrome Phelan-McDermid.

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Los horarios del mercado será de 11.00 a 20.00 horas el sábado, día 6, y de 11.00 a 15.00 horas el domingo. Además de las propuestas artesanas también habrá actividades para los más pequeños, como un pintacaras infantil de 13.00 a 14.00 horas los dos días del fin de semana.

"Ven al mercado, apoya el comercio local y el talento artesano, participa en la carrera, baila zumba, disfruta con los niños, conoce la labor de una asociación increíble… y juntos llenemos el Parque de Electra de solidaridad, color y alegría", señalan desde la asociación vecinal La Serena.

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El domingo será el día grande con la carrera popular. También habrá sesiones de zumba. El recorrido previsto, de 5 kilómetros, discurrirá por el parque Electra - Calle Saavedra (salida), calle San José, calle Santa María, calle Pérez de Ayala, calle Severo Ochoa, calle Murcia, calle Cataluña, calle Valencia, calle Roncal, calle Juan Alvargonzález, calle Severo Ochoa, calle Pérez de Ayala, calle Río de Oro, calle Ana María (giro), calle Río de Oro, calle Ceán Bermúdez, calle San José, calle La Argandona, calle Río de Oro, calle Pérez de Ayala, calle Saavedra y Parque Electra.

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