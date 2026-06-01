El campeonato de Asturias de pool llega a El Llano: "Es una de las citas más completas y esperadas del deporte"

El Centro Comercial Los Fresnos, en el barrio de El Llano, es el epicentro esta semana del pool en Asturias. El Campeonato de Asturias, "una de las citas más completas y esperadas del deporte regional", se disputará hasta el próximo sábado con más de una treintena de jugadores.

El torneo se desarrolla en la planta bajo del centro comercial y está impulsado por Competiciones Expósito. Se trata, explican desde Los Fresnos, de "un espacio idóneo y accesible donde los aficionados y el público general podrán disfrutar de la destreza y la estrategia de esta disciplina". En el cuadro individual hay inscritos 32 jugadores, pero la competición también incluye el campeonato por equipos.

Más allá de alzarse como los mejores jugadores asturianos, este campeonato tiene otro gran aliciente, pues de Los Fresnos saldrán los diez jugadores elegidos que viajarán a Las Vegas para disputar el Campeonato Mundial, "llevando el nombre de nuestra provincia a la meca internacional del billar".

Horarios y desarrollo del torneo

La competición mantendrá un horario fijo durante toda la semana para que el público pueda seguir al detalle el avance de los cuadrantes:

De lunes a sábado: Las partidas (tanto individuales como por equipos) comenzarán a las 13.30 horas y se darán por concluidas a las 20.30 horas.

La Gran Final: La batalla definitiva por el título individual de Campeón de Asturias tendrá lugar el sábado a las 20.30 horas, el momento cumbre de una semana a puro billar.

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El Centro Comercial Los Fresnos y Competiciones Expósito" invitan a todos los gijoneses, asturianos y visitantes a acercarse a disfrutar de este evento deportivo de primer nivel. La entrada para el público será totalmente gratuita durante todos los días de competición".