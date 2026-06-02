La edad y el deporte

Hace unas semanas surgió un problema entre el Patronato Deportivo Municipal y usuarios que vieron limitado su acceso a ciertas actividades debido a su edad. No sé en qué paró el tema, creo que está pendiente de recibir un informe para hacer un estudio para establecer un protocolo para… o algo así. El PDM tiene buenas relaciones con los clubes deportivos de la ciudad; una visita de sus responsables a los del Servicio de Actividad Física y Salud (SAFYS) del Grupo Covadonga, les permitirá comprobar que la edad no está reñida con el ejercicio.

La edad nunca es problema para hacer ejercicio dentro de unos límites que normalmente fija el propio cuerpo y que pueden controlar especialistas, médicos y entrenadores, que conocen mejor que nadie lo que conviene a cada uno. Hablo por experiencia propia, tras romperme un tobillo y otras patologías que no tenían nada que ver con la rotura, pero que fueron complicando las consecuencias iniciales del accidente, me encontré en una situación física precaria, dicho vulgarmente “hecho una braga”. Me hablaron de que el Grupo prestaba un servicio a sus socios, el SAFYS, y aunque escéptico, decidí probarlo; el resultado, gracias al planteamiento del servicio y a la profesionalidad y paciencia, mucha paciencia, de su personal, es inmejorable, con resultados apreciables desde el principio. Pensé entonces, y quedó en eso, en un pensamiento, que el PDM podría poner este servicio al alcance de los gijoneses. Con los problemas denunciados por los usuarios a los que apoya la FAV, recupero aquella idea.

El funcionamiento es sencillo, el SAFYS prepara series de ejercicios físicos adaptados a las circunstancias de cada uno. Partiendo de un informe médico que señala las partes del cuerpo a tratar en cada caso particular, una entrenadora o entrenador de la plantilla elabora tablas de ejercicios personalizados, controla su ejecución y las renueva periódicamente a medida que evolucionan las condiciones de cada participante. Es accesible a cualquier edad, hay gente joven, normalmente recuperándose de alguna lesión, pero sobre todo, mujeres y hombres que superamos la edad tabú para el PDM, en mi caso por mucho, sin que sea un problema. Que el servicio es bueno lo demuestra que su horario va desde la apertura al cierre del Grupo y tiene lista de espera. El Patronato tiene instalaciones, medios y personal para desarrollar un servicio similar, solo le falta conocer el servicio, estudiarlo en profundidad, dejarse de prohibiciones absurdas y ponerlo en marcha.