Gijón se prepara para el Orgullo: manifestación de Begoña al Ayuntamiento y un toque de atención al Arzobispo en forma de "Ladrillo Rosa"

"Nuestra memoria, nuestra fuerza". Recordando las luchas de las pioneras, como aquellas que salieron a las calles en Barcelona en 1977, con la primera manifestación del orgullo en España, la Asociación LGTBIAQ+ Xega ha presentado su calendario de actuaciones para este mes, que tendrá su punto álgido con la concentración por el Día del Orgullo que se celebrará el sábado 27 de junio.

"Recordar es un acto de resistencia. Es necesario reconocer y aprender de las luchas pasadas", mencionó África Preus, coordinadora de Xega. "Las personas más expuestas y vulnerables han sido las que nos han abierto el camino y en Asturias, todavía, las personas LGTBIAQ+ vivimos con prejuicios y acoso. Vivimos en armarios", añadió Preus que habló de un "hilo de activismo que atraviesa décadas".

Para el mes del Orgullo la organización plantea todo un calendario de actividades que se desarrollarán en su mayoría en Gijón, pero también alcanzan a Oviedo o Llanera. "Queda mucho camino por construir y saber de dónde venimos nos da sentido y continuidad. Mostrar nuestra larga y rica historia anula el argumento de que esto es una moda", añadió la presidenta de la asociación que también recordó el trámite iniciado en el Principado para la ley LGTBI. "Asturias y Castilla y León son las dos únicas comunidades sin ley autonómica. Mientras tanto, en las comparecencias y redes se están colando discursos que son mentiras y medias verdades. Los discursos que criminalizan y nos ridiculizan siembran sospechas y crean un clima para que se sientan legitimados para acosarnos, insultarnos...", relató Preus que animó a acudir a la manifestación del Orgullo.

Esta concentración se celebrará el 27 de junio a las 17.30 horas, con salida desde el Paseo de Begoña y finalización en la plaza del Ayuntamiento. El gran acto está englobado en el fin de semana del Orgullín del Norte, en donde asociaciones, familias y todo aquel que quiera participar se reúnen en el camping de Deva en un entorno de celebración y unión.

El "Triángulo Rosa", para la Asamblea 8-M y el "Ladrillo Rosa", para el Arzobispo

El otro gran evento que se llevará a cabo en este mes del Orgullo será la entrega del "Triángulo y Ladrillo Rosa" que se otorgará el viernes 12 de junio a las 18.00 horas en el hemiciclo de la Junta General del Principado. El "Triángulo Rosa", "premio en positivo a entidades o proyectos que apuestan decididamente por la defensa de los derechos humanos y en particular por los derechos LGTBIAQ+" recae este año en la Asamblea 8M. "Por integrar frente al machismo heteropatriarcal la perspectiva LGTBIAQ+ en el espíritu feminista asturiano, por incorporar y tener presente a nuestro colectivo y por tener claro que todas las discriminaciones están interconectadas", enumeró Preus.

En esta edición, también han querido mostrar un reconocimiento a María Valvidares Suárez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, impulsora de "máster, clases y cursos enfocados en la defensa de los derechos humanos". "Una auténtica maestra y feminista que cree y trabaja por la justicia social", alagó Paula Vázquez, activista de Xega.

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En el otro espectro se encuentra el "Ladrillo Rosa", un premio negativo para aquellas "personas, entidades o asociaciones que atentan contra los derechos y la integridad de las personas LGTBIAQ+. El elegido por Xega para recibir "este reconocimiento incómodo" ha sido el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes "por sus reiteradas declaraciones contra el colectivo". "Son discursos pronunciados desde una posición de poder y que tienen consecuencias reales en la vida de las personas. Contribuye a construir un clima de hostilidad que no se queda en palabras, se traduce en miradas, insulto y agresiones", aportó Carla Herrera, secretaria de Xega, que dejó claro que "el Ladrillo de este año tiene una segunda dimensión igualmente grave" por las declaraciones del arzobispo acerca de la regularización de inmigrantes, en las que aseguró que "no todos caben". Días más tarde, en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, matizaba que "los inmigrantes son una bendición para nosotros, pero el límite es palmario".