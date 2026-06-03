El colegio Juan Pablo II-San Miguel de Gijón recrea el Descenso del Sella con paladas de ilusión: "Nos hemos esforzado mucho"

El colegio Juan Pablo II-San Miguel disfrutó este miércoles, a su manera, de "la prueba deportiva más asturiana de todas", como así la definió su director, Jesús Miguel Gómez. El centro recreó, un curso más, el Descenso del Sella, ya una tradición en el calendario escolar. Fue una simulación con el parque de Severo Ochoa como escenario y el entusiasmo del alumnado por bandera, que ponía el broche de oro a meses de trabajo empleados para elaborar las piraguas, los collares de flores o las monteras piconas. Lo hicieron con cartón y distintos materiales reciclados. "Ha sido una experiencia muy divertida", ensalzaron los jóvenes participantes.

El sol apretaba en el parque. Para ser una recreación de una jornada veraniega daba totalmente el pego. Decenas de familias aguardaban al inicio del recorrido. Los críos también tenías ganas de empezar. Había de Infantil, Primaria y Secundaria. Todos compartían la pasión "sellera". Ángela Pumariega, Vicealcaldesa de Gijón y medallista olímpica en vela, fue la pregonera. "No hay fiesta con una esencia más asturiana", reivindicó Pumariega. Jesús Miguel Gómez, por su parte, destacó que el Descenso del Sella no es únicamente una cita deportiva. "No es solo una competición; se transmiten muchos valores como el compañerismo, la superación, el esfuerzo o la alegría", indicó.

El himno de Asturias, interpretado por la Banda de Gaitas "Villa de Xixón", fue la inequívoca señal para el comienzo del "descenso". Los alumnos, por grupos y acompañados por sus profesores, se transformaron en auténticos palistas durante algunos minutos ante los gritos de ánimo y aplausos de sus compañeros y familiares. Los "tritones", a modo de guardianes, vigilaban que todo siguiese su cauce. Marta Ceñal, de segundo de la ESO, ejercía esta labor. "Nos hemos esforzado mucho", afirmó la escolar en referencia a los preparativos para esta singular iniciativa. A lo largo de este curso se elaboraron en clase las piraguas y demás elementos. Y esta mañana era el momento de lucirlos.

Juan Manuel Feliz, presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), no perdía detalle del jovial encuentro, en el que pudo constatar que en el colegio Juan Pablo II-San Miguel hay cantera piragüista. "A los niños se les ve con una ilusión tremenda; esto les entusiasma", sostuvo Feliz, que resaltó que esta cita, además, era una suerte de pistoletazo de salida para el Descenso del Sella, el "real", que tendrá lugar a principios de agosto. Asistieron también Miguel Gallo, presidente de la Federación Asturiana de Piragüismo, y Agustín García, concejal de Deportes de Cangas de Onís.

El colegio Juan Pablo II-San Miguel recrea el Descenso del Sella (en imágenes) / Ángel González

"Es el producto final de un proyecto que llevamos trabajando meses", aseguró Marián Viña, profesora de Educación Física y ganadora del Descenso en K2 en 1995. El "estudio" de esta prueba en el cole no se enfocó solamente por la vertiente deportiva, sino por la cultural, la económica y, en definitiva, "lo que supone para Asturias". "El Descenso del Sella lo tiene todo", manifestó Viña, que asimismo subrayó la presencia de Ángela Pumariega como deportista de éxito para que los alumnos valoren lo que se requiere para alzarse con una medalla olímpica o con la propia competición del Sella.

Los estudiantes aprendieron sobre la fundación del Descenso, sus pregoneros, las vestimentas, las funciones de los "tritones"... Alguno no descarta participar en el futuro. "En el Sella 'de verdad' no, pero con amigos sí", comentó Pablo Fernández-Peña junto a Tatiana Ruiz, más que contenta una vez concluida la festiva jornada. "Lo mejor ha sido ver disfrutar a los niños y cómo se lo pasan", declaró la alumna del colegio Juan Pablo II-San Miguel, que nuevamente se volvió a tomar muy en serio su particular Descenso del Sella. La actividad, de hecho, recibió el pasado año el Premio Universidad Laboral en la Gala del Deporte de Gijón.