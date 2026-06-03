Susto en Gijón: los bomberos se movilizan ante la llamada de una hija que no podía entrar en su casa ni localizar a su padre

Susto en el barrio de El Llano por un gran despliegue de bomberos. Ocurrió en la calle Caveda, a la altura del número 50, y después de que una hija no pudiera acceder a la vivienda donde reside con su padre. Sobre las 19.30 horas, una mujer quiso acceder a su vivienda en la que reside con su padre.

Al intentar abrir con la llave notó que la puerta no cedía y sospechó que estaba el pestillo echado. Intentó localizar sin éxito con su padre, de avanzada edad y que se encontraba en el interior del piso, pero no obtuvo respuesta. Preocupada por lo que podía haber ocurrido, llamó a emergencias y a los pocos minutos acudió un autoescala de los bomberos y una patrulla de la Policía Local para cortar la calle, de un único carril, y que así los efectivos pudieran trabajar.

Uno de los miembros del cuerpo de bomberos pudo llegar hasta la ventana del primer piso donde, finalmente y para alegría de su hija, contactó con el hombre, que estaba en buen estado, terminando la historia con un final feliz.

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La intervención causó gran revuelo en la zona, con numerosas cabezas asomadas por las ventanas y curiosos que salieron a las puertas de los negocios cercanos. Por suerte, todo quedó en un susto.