Susto en Gijón: los bomberos se movilizan ante la llamada de una hija que no podía entrar en su casa ni localizar a su padre
La mujer llamó a emergencias al no poder acceder a la vivienda y no tener noción del estado del hombre de avanzada edad
Susto en el barrio de El Llano por un gran despliegue de bomberos. Ocurrió en la calle Caveda, a la altura del número 50, y después de que una hija no pudiera acceder a la vivienda donde reside con su padre. Sobre las 19.30 horas, una mujer quiso acceder a su vivienda en la que reside con su padre.
Al intentar abrir con la llave notó que la puerta no cedía y sospechó que estaba el pestillo echado. Intentó localizar sin éxito con su padre, de avanzada edad y que se encontraba en el interior del piso, pero no obtuvo respuesta. Preocupada por lo que podía haber ocurrido, llamó a emergencias y a los pocos minutos acudió un autoescala de los bomberos y una patrulla de la Policía Local para cortar la calle, de un único carril, y que así los efectivos pudieran trabajar.
Uno de los miembros del cuerpo de bomberos pudo llegar hasta la ventana del primer piso donde, finalmente y para alegría de su hija, contactó con el hombre, que estaba en buen estado, terminando la historia con un final feliz.
La intervención causó gran revuelo en la zona, con numerosas cabezas asomadas por las ventanas y curiosos que salieron a las puertas de los negocios cercanos. Por suerte, todo quedó en un susto.
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