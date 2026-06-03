"Unidos somos más fuertes": la Asociación Memorialista Asturias se presenta en sociedad en El Llano
"El trabajo en equipo es fundamental para que los objetivos por los que peleamos se conviertan en logros a satisfacción de todos", afirman desde el colectivo, que celebra un acto en el centro municipal integrado
"Unidos somos más fuertes". Ese es el lema con el que la Asociación Memorialista Asturias invita a acudir este jueves al centro municipal integrado de El Llano. Allí, a las 19.00 horas, la entidad celebrará un encuentro para presentar sus fines y actividades. La entrada será libre hasta completar aforo. "Es un acto muy importante", resaltan desde la asociación.
"El trabajo en equipo y la unidad es fundamental para que los objetivos por los que peleamos se conviertan en logros a satisfacción de todos", inciden desde la Asociación Memorialista Asturias, cuyos integrantes pertenecen a familias represaliadas por el franquismo y se identifican con los principios y valores del republicanismo.
La periodista Marta Izquierdo llevará a cabo la presentación. Posteriormente intervendrán José Ramón Fernández, Ricardo Fernández, Adela Aranda y José Ángel García, miembros de la junta directiva. También habrá un coloquio.
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