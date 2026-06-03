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"Unidos somos más fuertes": la Asociación Memorialista Asturias se presenta en sociedad en El Llano

"El trabajo en equipo es fundamental para que los objetivos por los que peleamos se conviertan en logros a satisfacción de todos", afirman desde el colectivo, que celebra un acto en el centro municipal integrado

El centro municipal integrado de El Llano.

El centro municipal integrado de El Llano. / Lucas Cid

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Sergio García

"Unidos somos más fuertes". Ese es el lema con el que la Asociación Memorialista Asturias invita a acudir este jueves al centro municipal integrado de El Llano. Allí, a las 19.00 horas, la entidad celebrará un encuentro para presentar sus fines y actividades. La entrada será libre hasta completar aforo. "Es un acto muy importante", resaltan desde la asociación.

"El trabajo en equipo y la unidad es fundamental para que los objetivos por los que peleamos se conviertan en logros a satisfacción de todos", inciden desde la Asociación Memorialista Asturias, cuyos integrantes pertenecen a familias represaliadas por el franquismo y se identifican con los principios y valores del republicanismo.

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La periodista Marta Izquierdo llevará a cabo la presentación. Posteriormente intervendrán José Ramón Fernández, Ricardo Fernández, Adela Aranda y José Ángel García, miembros de la junta directiva. También habrá un coloquio.

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