"Unidos somos más fuertes": la Asociación Memorialista Asturias se presenta en sociedad en El Llano

"Unidos somos más fuertes". Ese es el lema con el que la Asociación Memorialista Asturias invita a acudir este jueves al centro municipal integrado de El Llano. Allí, a las 19.00 horas, la entidad celebrará un encuentro para presentar sus fines y actividades. La entrada será libre hasta completar aforo. "Es un acto muy importante", resaltan desde la asociación.

"El trabajo en equipo y la unidad es fundamental para que los objetivos por los que peleamos se conviertan en logros a satisfacción de todos", inciden desde la Asociación Memorialista Asturias, cuyos integrantes pertenecen a familias represaliadas por el franquismo y se identifican con los principios y valores del republicanismo.

La periodista Marta Izquierdo llevará a cabo la presentación. Posteriormente intervendrán José Ramón Fernández, Ricardo Fernández, Adela Aranda y José Ángel García, miembros de la junta directiva. También habrá un coloquio.