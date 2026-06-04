Los lugares donde aún nos saludamos

Todavía quedan sitios donde alguien nota si faltas dos días. La frutera que pregunta por tu madre. El camarero que ya está poniendo el café antes de que te sientes. La farmacéutica que baja la voz cuando detecta tristeza. El kiosquero que conoce historias que jamás aparecerán en ninguna portada, pero sostienen la memoria entera de un barrio. Pequeños lugares donde seguimos siendo personas y no contraseñas, citas previas o perfiles de una red social.

La ciudad es secuestrada por la inmediatez de nuestros impulsos inmediatos. Todo debe hacerse rápido. Comprar rápido. Contestar rápido. Comer rápido. Vivir rápido. Publicar actualizaciones de perfil rápido. Cada vez hacemos más cosas sin hablar con nadie. Pantallas para pagar. Aplicaciones para pedir cita. Máquinas para resolver dudas. Me gustas para alimentar nuestra alma. Y quizá por eso cada vez nos sentimos más solos. Quizá por eso nos sintamos tan lejos unos de otros.

Porque hay diálogos diminutos que también sostienen una vida. El “¿cómo vas?” de la panadera. El comentario sobre la lluvia del vecino del quinto. El silencio compartido en la barra de un bar un martes cualquiera. La conversación improvisada en una cola pequeña donde nadie mira el móvil porque todavía queda algo de humanidad resistiendo. La pregunta antes que la sentencia.

Parece poca cosa. Pero no lo es. Hay personas mayores cuyo único diálogo del día ocurre en esos lugares. Gente que vive sola y encuentra compañía en una tienda de barrio, en una cafetería humilde o en el banco de una plaza. Personas que no necesitan grandes discursos; solo sentir que alguien las reconoce. Por eso duele tanto cada persiana que baja.

Porque cuando desaparece un pequeño comercio no solo perdemos un negocio. Perdemos una rutina, una red invisible de cuidados, una mirada conocida. Perdemos lugares donde alguien sabía nuestro nombre. Y las ciudades no se rompen únicamente por las grandes crisis. También se agrietan cuando dejan de mirarse a los ojos. Nos acostumbramos a llamar progreso a cualquier cosa que elimine tiempo, aunque a veces también elimine vida. Compramos más rápido, sí. Pero hablamos menos. Gestionamos mejor, dicen. Pero nos conocemos peor.

Hay barrios donde todavía sobreviven esas pequeñas trincheras contra el anonimato. La plaza donde las conversaciones se sostienen sin prisa. El bar donde aún se debate de fútbol, de política o del tiempo sin necesidad de tener razón. La tienda diminuta que resiste rodeada de franquicias impersonales. Lugares imperfectos, modestos, incluso viejos. Pero profundamente humanos.

Noticias relacionadas

Quizá el verdadero lujo del futuro no sea la tecnología. Quizá sea encontrar un sitio donde alguien pregunte por ti y espere de verdad la respuesta. Porque uno empieza a desaparecer un poco cuando nadie nota su ausencia. Y una ciudad también empieza a vaciarse cuando deja de saludarse.