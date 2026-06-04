Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

"Su negocio, nuestra ruina": Gijón acoge este sábado una manifestación por la vivienda

"Después de un año desde la última movilización la situación ha empeorado para la clase trabajadora", denuncian los sindicatos de inquilinos

La concentración será a la 12.00 horas, con salida en El Humedal

Participantes en la presentación, en el parque de La Serena.

Participantes en la presentación, en el parque de La Serena. / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sergio García

"La vivienda nos cuesta la vida; su negocio, nuestra ruina". Ese es el lema que abraza la manifestación que tendrá lugar este sábado, a las 12.00 horas, con salida en El Humedal. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias y el Sindicatu Vivienda d'Asturies presentaron este jueves en el parque de La Serena, en El Llano, los detalles de la cita. "Después de un año desde la última movilización por la vivienda la situación ha empeorado para la clase trabajadora", lamentaron los participantes, que cargaron contra "el rentismo y el ahogamiento inmobiliario".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

"Aguantamos las subidas abusivas, los desahucios, la proliferación de pisos turísticos y empresas de desokupación", afearon. Desde los sindicatos exigieron alquileres indefinidos, el fin de los desahucios, la desmercantilización de la vivienda pública, el desmantelamiento de las empresas de desokupación, la expropiación de pisos vacíos y turísticos y limitar la compra a uso residencial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
  2. Un senegalés finge ayudar a una mujer en un bar de Gijón para llevarla a una zona apartada y violarla
  3. Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
  4. Sorpresa' en la playa de San Lorenzo con una roca de grandes dimensiones a la altura de la Escalerona: 'Llevo viniendo 70 años y jamás la vi
  5. Una abarrotada iglesia de La Asunción despide a Ángela Corbato, la gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Nunca se cansó de amar y de disfrutar de la vida
  6. El Corazón de María reúne a su promoción del 98 por todo lo alto: 'Batimos un récord
  7. Prohibido patinetes: Gijón cierra su centro urbano al paso de los vehículos de movilidad personal
  8. Hablan las camareras de Gijón que han sufrido los escupitajos y amenazas por parte de un joven: 'Llegué a temer por mi vida

Los lugares donde aún nos saludamos

El Llano ya atisba la gran reforma del entorno de La Escuelona: "Las obras son pesadas, pero merecen la pena"

El Llano ya atisba la gran reforma del entorno de La Escuelona: "Las obras son pesadas, pero merecen la pena"

"Su negocio, nuestra ruina": Gijón acoge este sábado una manifestación por la vivienda

"Su negocio, nuestra ruina": Gijón acoge este sábado una manifestación por la vivienda

Herido grave un joven de 13 años al sufrir un atropello de un taxi en Gijón

Herido grave un joven de 13 años al sufrir un atropello de un taxi en Gijón

Susto en Gijón: los bomberos se movilizan ante la llamada de una hija que no podía entrar en su casa ni localizar a su padre

El colegio Juan Pablo II-San Miguel de Gijón recrea el Descenso del Sella con paladas de ilusión: "Nos hemos esforzado mucho"

El colegio Juan Pablo II-San Miguel de Gijón recrea el Descenso del Sella con paladas de ilusión: "Nos hemos esforzado mucho"

"Unidos somos más fuertes": la Asociación Memorialista Asturias se presenta en sociedad en El Llano

"Unidos somos más fuertes": la Asociación Memorialista Asturias se presenta en sociedad en El Llano

La edad y el deporte

Tracking Pixel Contents