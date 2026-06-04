"Su negocio, nuestra ruina": Gijón acoge este sábado una manifestación por la vivienda
"Después de un año desde la última movilización la situación ha empeorado para la clase trabajadora", denuncian los sindicatos de inquilinos
La concentración será a la 12.00 horas, con salida en El Humedal
"La vivienda nos cuesta la vida; su negocio, nuestra ruina". Ese es el lema que abraza la manifestación que tendrá lugar este sábado, a las 12.00 horas, con salida en El Humedal. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias y el Sindicatu Vivienda d'Asturies presentaron este jueves en el parque de La Serena, en El Llano, los detalles de la cita. "Después de un año desde la última movilización por la vivienda la situación ha empeorado para la clase trabajadora", lamentaron los participantes, que cargaron contra "el rentismo y el ahogamiento inmobiliario".
"Aguantamos las subidas abusivas, los desahucios, la proliferación de pisos turísticos y empresas de desokupación", afearon. Desde los sindicatos exigieron alquileres indefinidos, el fin de los desahucios, la desmercantilización de la vivienda pública, el desmantelamiento de las empresas de desokupación, la expropiación de pisos vacíos y turísticos y limitar la compra a uso residencial.
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