Herido grave un joven de 13 años al sufrir un atropello de un taxi en Gijón

Un joven de 13 años ha resultado herido de gravedad en Gijón tras sufrir un atropello en la avenida Schultz. El suceso ocurrió sobre las cuatro de la tarde y en él se vio implicado también un taxi. Según fuentes municipales, el joven se dispuso a cruzar de una acera a otra entre dos autobuses, sin percatarse que por el carril contrario estaba pasando en ese momento un coche.

La colisión con el taxi fue fuerte y el chico tuvo que ser atendido en el lugar por los sanitarios que acudieron en UVI Móvil y trasladado al Hospital de Cabueñes con pronóstico reservado. Realizadas las pruebas en el centro médico el parte arrojó fracturas en tibia y peroné de su pierna derecha y contusiones costal y facial.

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La víctima se encuentra ya estable y recuperándose del gran accidente que sufrió en la avenida Schultz.