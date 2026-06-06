Una multitudinaria manifestación recorre Gijón en defensa de una vivienda accesible y asequible: "La han convertido en un negocio"

La expropiación de pisos turísticos, la desmercantilización de la vivienda pública, el fin de los desahucios, la desmantelación de las empresas de desokupación, contratos indefinidos, limitar la compra a uso residencial o un descenso de los precios. Esta retahíla de reivindicaciones realizaron los cientos de personas que recorrieron este sábado las calles de Gijón al abrigo de una manifestación bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida; su negocio, nuestra ruina". "La preocupación es máxima porque el derecho a la vivienda no está garantizado; hay que movilizarse y luchar porque la clase política no está encontrando soluciones", denunció Andrés García, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, convocante de la cita junto al Sindicatu Vivienda d'Asturies. En la marcha también participaron, entre otros, los sindicatos CC OO, UGT y CNT, además de varias organizaciones sociales y vecinales.

El Humedal fue el punto de partida de la manifestación, que concluyó en El Llano, en la plaza del Tres de Abril. "En Asturias ha subido el alquiler en el último año entre un 8 y un 10 %, alcanzando máximos históricos; y solo el 16 % de jóvenes menores de 30 años están emancipados", afirmó micrófono en mano Lucía Fernández, portavoz del Sindicatu Vivienda d'Asturies, que resaltó que esto "no es una crisis pasajera" y que se debe, en parte, a la "especulación". Criticó asimismo que "los rentistas se benefician de nuestra miseria" con "la complicidad de los gobiernos".

Durante el recorrido hubo paradas en varios edificios del Llano para mostrar apoyo a familias residentes allí y amenazadas de desahucio para, en algunos casos, convertir las viviendas en pisos turísticos. "No lo vamos a permitir; no pararemos hasta que se paralicen todos los desahucios", clamó Estela Rodríguez, del Sindicatu Vivienda d'Asturies. "La vivienda debe tener una función social y no fines especulativos", declaró Ana Belén García, responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO de Asturias, que tildó la situación actual como "un problema estructural que genera desigualdad y falta de medios". Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, solicitó "medidas extraordinarias y valientes", como "poner a circular la vivienda vacía". En ese sentido, resaltó la importancia de la "seguridad jurídica" para arrendador y arrendatario.

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La conocida como "Santina Queer", de la asociación AMA Asturies estuvo presente en la manifestación. La imagen, no exenta de polémica pues ya ha acabado en los tribunales en dos ocasiones tras denuncias de la asociación Abogados Cristianos, llevaba la consigna "El techu ye sagráu" consigo. Esta vez estaba rebautizada como "Santina Inquilina". Resonaron numerosos cánticos, como "Asturias será la tumba del rentismo", "Ni gente sin casas ni casas sin gente" o "Que todos tengamos techo es un derecho".