El Llano, a la carrera por una causa solidaria: 560 personas y más de 3.000 euros recaudados para la asociación Síndrome Phelan-McDermid
"El barrio siempre responde", celebra la asociación vecinal "La Serena", impulsora de la cita, que alcanza su octava edición y "cada año va a más"
"El Llano es muy solidario y siempre responde", festejaba este domingo Arancha Sánchez, presidenta de la asociación vecinal "La Serena", finalizada la octava edición de la carrera popular "El Llano en marcha". Una cita con tintes benéficos cuya recaudación irá a parar a la asociación Síndrome Phelan-McDermid, una enfermedad rara del neurodesarrollo que puede provocar retraso global del desarrollo, discapacidad intelectual, ausencia o grave retraso del habla, hipotonía o rasgos del espectro autista. La colecta sobrepasa los 3.000 euros tras la participación de 560 personas en la carrera. Un centenar de ellas, niños. "Cada año va a más", subrayó Sánchez.
El pequeño Javi, un crío asturiano diagnosticado de la enfermedad, acudió junto a su familia y recibió el apoyo de la gente, congregada junto al parque Electra, punto de partida de la carrera. Muchos optaron por correr, otros por caminar. Hubo quien realizó el recorrido con su perro. Lo importante era aportar una dosis solidaria. "Lo consideramos necesario; solo paramos de hacerlo por la pandemia", manifestó Arancha Sánchez. La prueba absoluta constaba de cinco kilómetros, si bien las distancias eran sensiblemente menores para los niños. La iniciativa se complementó con sorteos de regalos, pincheo y una sesión de zumba.
Celebró la líder vecinal de "La Serena" que esta carrera popular "tiene mucha aceptación". Durante la mañana reinó el ambiente festivo, deportivo y, sobre todo, solidario, con la intención de brindar un empujón económico a la investigación del síndrome Phelan-McDermid y esperanza a quienes la sufren. Por El Llano se pasaron la Alcaldesa, Carmen Moriyón; el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos; Abel Junquera; y el director de Juventud y Proyectos Educativos, Carlos Llaca, entre otros.
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