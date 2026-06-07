El plan de Izquierda Unidad de Gijón para combatir el abandono del deporte

El grupo municipal de Izquierda Unida llevará al Pleno del próximo miércoles un ruego para que el Patronato Deportivo Municipal impulse un Plan Municipal del Deporte Juvenil en Gijón. La iniciativa, defendida por el edil Alejandro Farpón, busca responder al descenso de la actividad física entre los adolescentes y adaptar la oferta pública a sus nuevas formas de practicar deporte.

Farpón sostiene que diversos estudios alertan de una caída de la práctica deportiva a partir de los 12 años, coincidiendo con el paso de Primaria a Secundaria. El concejal advierte además de que este abandono tiene un claro impacto de género, al afectar con mayor intensidad a las chicas.

El edil de IU subraya que el problema no se limita a una reducción de la actividad física, sino que también refleja un cambio en los hábitos deportivos de los jóvenes. En esas edades, apunta, aumenta el interés por los gimnasios privados y por disciplinas emergentes que no siempre forman parte de la programación deportiva municipal tradicional.

Ese nuevo escenario, según Farpón, obliga a abrir un debate sobre la igualdad de acceso al deporte, especialmente cuando la práctica depende de la capacidad económica de las familias. También plantea la necesidad de garantizar una correcta supervisión profesional del ejercicio físico dirigido a una población en etapa de crecimiento y desarrollo.

Izquierda Unida considera que los adolescentes necesitan programas adaptados a su momento evolutivo, con actividades seguras, saludables y asequibles. En ese sentido, Farpón defiende que el Patronato Deportivo Municipal cuenta con capacidad suficiente para liderar una estrategia que incorpore propuestas como entrenamiento funcional, calistenia, skate o parkour, además de otras modalidades que puedan surgir del interés de los propios jóvenes.

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El objetivo final, remarca el grupo municipal, no sería únicamente aumentar la práctica deportiva, sino favorecer la creación de grupos estables de jóvenes vinculados al deporte. IU plantea así el deporte como una herramienta de participación comunitaria, convivencia y promoción de hábitos saludables entre la población adolescente de Gijón.