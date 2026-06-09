La batería de un patinete eléctrico provoca un incendio con daños importantes en una vivienda de Gijón

Susto importante en una vivienda de Gijón. El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos tuvo que intervenir esta tarde en un incendio en un piso ubicado en la confluencia entre las calles Andalucía y Baleares. Según fuentes municipales, el fuego se inició en un patinete eléctrico que se estaba cargando en el interior de la vivienda.

El incendio causado en la batería del patinete eléctrico no dejó heridos. Si bien, generó importantes daños materiales en el salón y hubo bastante humo en la vivienda.

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Tras recibir el aviso, los bomberos se desplazaron a la vivienda y consiguieron sofocar el fuego. Después llevaron a cabo otras labores de ventilación.