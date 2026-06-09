Catorce actrices y un salón lleno: el teatro senior conquista El Llano

Los nervios estaban presentes desde mucho antes de levantarse el telón. Algunas dudaban de si recordarían el texto, otras repasaban mentalmente sus intervenciones y todas compartían la misma ilusión: representar ante el público el trabajo realizado durante meses. Al final, el estreno fue un éxito. El salón de actos del Centro Municipal Integrado de El Llano se llenó este lunes para asistir a la muestra del grupo de teatro del Centro de Personas Mayores de Nuevo Gijón, una actividad que volvió a demostrar el poder de las artes escénicas para crear comunidad, combatir la soledad y reforzar la confianza personal.

Las protagonistas fueron catorce mujeres de entre poco más de 60 años y más de 80 que, tras varios meses de ensayos, se subieron al escenario para representar dos piezas de carácter humorístico: El extraterrestre, un sketch basado en la improvisación, y Divorcio en grupo, una comedia ambientada en los años posteriores a la aprobación del divorcio en España en la que diez vecinas de un mismo pueblo deciden plantearse la separación al mismo tiempo.

La actividad forma parte del proyecto de dinamización de centros de personas mayores que desarrolla la Asociación Los Glayus en colaboración con la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Entre las distintas propuestas que se ofrecen a los usuarios, el teatro se ha consolidado como una de las más participativas. “El objetivo del taller es que todo el mundo pueda hacer teatro”, explica Irma Fonbella, responsable de la actividad. “La que tiene más memoria, la que tiene menos, la que tiene más voz y la que tiene menos. Todas pueden”.

Mucho más que aprender un papel

Las obras comenzaron a prepararse entre febrero y marzo. Desde entonces, las participantes han trabajado no solo los textos y la puesta en escena, sino también aspectos relacionados con la comunicación, la memoria y la autoestima.

“Fue muy bonito ver cómo hay gente que pensaba que no podía y se ve pudiendo”, destaca Fonbella. Durante los ensayos se adaptaron pequeños recursos para que todas las participantes pudieran sentirse cómodas y seguras sobre el escenario. “Al final, el objetivo es que ellas se vean seguras haciéndolo, más allá de que salga mejor o peor”.

La monitora subraya además que los beneficios van mucho más allá de la actividad cultural. “Hay personas a las que les cuesta comunicarse o que hablan muy deprisa y gracias al teatro consiguen calmarse y expresarse mejor”, señala.

Una cita marcada en rojo

La función era una de las fechas más esperadas del curso. Algunas de las participantes atravesaron incluso circunstancias personales complicadas durante los últimos meses, pero ninguna quiso perderse la representación.

“Hay una persona recién operada de cataratas y está aquí igualmente”, comentaba Fonbella poco antes de comenzar la función. “Les sienta muy bien, se ríen y disfrutan mucho”. Los nervios de última hora tampoco faltaron. “Están muy nerviosas y a última hora ya pensaban que tendríamos que haber esperado”, reconocía la responsable del grupo minutos antes del estreno.

Pero la respuesta del público ayudó a disipar cualquier temor. Familiares, amigos, usuarios de los centros de mayores y vecinos ocuparon prácticamente todas las butacas disponibles en el salón de actos del CMI de El Llano, convirtiendo la representación en una auténtica fiesta colectiva.

Un estreno con continuidad

Aunque la cita de este jueves suponía el estreno oficial de las dos obras, no será la última oportunidad para verlas. El grupo tiene previsto volver a representarlas después del verano en el Centro Municipal Integrado de Gijón Sur, un espacio más cercano a las participantes y a su entorno habitual. “Tenemos intención de repetir allí, ya de cara al otoño, para que estén más seguras, más arropadas y jugando en casa”, explica Fonbella.