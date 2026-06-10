La Universidad lleva a César Vallejo al Centro Social de Personas Mayores de El Llano

La figura del poeta peruano César Vallejo protagonizó este miércoles una nueva sesión del ciclo “Música y poesía” que se desarrolla en el Centro Social de Personas Mayores de El Llano dentro del programa Cultura Cercana, impulsado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo. La conferencia corrió a cargo de Virginia Gil Amate, profesora de Literatura Hispanoamericana, que acercó a los asistentes la vida y la obra de uno de los autores más influyentes de la poesía en lengua española.

La charla combinó explicaciones sobre la trayectoria vital del escritor con la lectura y comentario de algunos de sus poemas más conocidos. “Es importante todo lo que puedes llegar a sentir y a pensar mientras escuchas los poemas de César Vallejo y conoces el contexto en el que fueron escritos”, señaló Gil Amate. “La poesía nos deleita, nos entretiene y nos hace ver el mundo con una amplitud mayor”.

La conferencia forma parte de un ciclo que busca acercar la literatura y la música a los centros de mayores del Principado. Coordinado por el profesor Pablo Núñez, el programa arrancó la pasada semana con una charla dedicada a Joaquín Sabina y continuará durante las próximas semanas con nuevas sesiones sobre creación poética, la relación entre Luis Alberto de Cuenca y la música y la canción de autor desde una perspectiva musicológica.

Música y literatura de la mano

“Tratamos de estudiar las relaciones entre la poesía y la música popular y llevar ese conocimiento fuera de la universidad”, explicó Núñez. El coordinador destacó además la respuesta de los asistentes en las primeras sesiones. “Ellos mismos tomaron la palabra y contaron sus experiencias e inquietudes. La impresión es muy buena y hemos visto que funciona muy bien”.

Desde el Centro de Mayores de El Llano valoran especialmente la posibilidad de acercar a sus usuarios actividades culturales impartidas por especialistas universitarios. “Nuestro objetivo es acercar diferentes aspectos culturales a toda la población y, en este caso, a los centros de mayores del Principado”, señaló la trabajadora social María José Conejo.