Pipo Prendes llena el CMI de El Llano con un concierto íntimo marcado por la emoción y los recuerdos

El salón de actos del Centro Municipal Integrado de El Llano volvió a quedarse pequeño este jueves para recibir a Pipo Prendes. Minutos antes del inicio del concierto, una larga cola de asistentes aguardaba a las puertas del recinto para asistir a una actuación en formato acústico que reunió al músico candasín y al pianista Sam Rodríguez en un encuentro cercano con el público.

“Estoy encantado porque veo una cola ahí de gente esperando”, confesaba Prendes poco antes de subir al escenario. “Vamos a presentar un espectáculo que tiene mucho que ver con lo último que hicimos en Madrid”, adelantaba el artista.

El concierto tomó como punto de partida Indianos, un espectáculo que recorre canciones vinculadas a la emigración hacia América Latina y que incorpora habaneras, boleros y composiciones de autor. “Vamos a hacer un repaso por canciones que tienen mucho que ver con la emigración latinoamericana, con habaneras, con boleros y con canciones de autor”, explicaba Prendes antes del recital.

La propuesta, concebida para espacios más reducidos, permitió al público disfrutar de un formato alejado de las grandes producciones y centrado en la esencia de las canciones. “Nos lo pasamos muy bien en estos espectáculos intimistas, próximos a la gente, con dos instrumentos. Hay sabor, olor y aroma a madera de la guitarra y del piano”, destacaba el músico.

La misma ilusión que al principio

Pese a acumular décadas sobre los escenarios, Prendes reconoció que sigue afrontando cada actuación con los mismos nervios que cuando empezó. “Son las sensaciones que tenía cuando era joven y empezaba. Cuando note que no tengo estas hormigas en el estómago que me inquietan y me ponen nervioso, yo creo que lo dejaré”, afirmaba.

El artista aseguró que tenía “muchas ganas” de volver a actuar en Gijón y agradeció la respuesta del público en una cita que registró una gran asistencia.

A su lado estuvo Sam Rodríguez, uno de los colaboradores habituales del artista y protagonista también del concierto. Prendes no escatimó elogios hacia el pianista, al que definió como “uno de los mejores músicos de Asturias y de España”.

Rodríguez también destacó el ambiente previo al recital. “Cuando vas a empezar el espectáculo y ves la cola de gente esperando es una sensación agradable. Todo el esfuerzo y toda la ilusión que le pones tienen recompensa cuando ves que la gente viene y lo disfruta”, señaló.

El concierto concluyó entre aplausos tras un recorrido por algunas de las canciones más representativas de la trayectoria de Prendes, en una velada marcada por la cercanía y el contacto directo con un público que respondió llenando el salón de actos del Centro Municipal Integrado de El Llano.