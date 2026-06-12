Rosa Luxemburgo vuelve a cobrar voz en El Llano de la mano de María José Capellín

La figura de Rosa Luxemburgo protagonizó este jueves una nueva sesión del ciclo “Mujeres Notables”, organizado por el Foro de Mujeres de El Llano, en el Centro Municipal Integrado del barrio. La encargada de conducir el encuentro fue la antropóloga y experta en política social María José Capellín, que ofreció un recorrido por la vida y el pensamiento de una de las grandes referencias de la historia contemporánea.

Lejos de presentar únicamente a una líder revolucionaria, Capellín quiso acercar al público la dimensión humana e intelectual de una mujer que sigue generando interés más de un siglo después de su muerte. “Es quizá la única mujer que ocupa un lugar en el olimpo teórico del movimiento obrero internacional”, explicó al inicio de la charla.

Durante la conferencia, la ponente repasó la trayectoria de Luxemburgo desde sus primeros pasos en la socialdemocracia europea hasta su papel en el movimiento espartaquista alemán. También recordó su vinculación con el origen del Día Internacional de la Mujer, al participar junto a Clara Zetkin en los debates que desembocaron en la instauración del 8 de marzo como jornada reivindicativa.

Capellín destacó igualmente la oposición frontal de Luxemburgo a la Primera Guerra Mundial, una postura que le costó la cárcel tras ser acusada de traición por sus campañas pacifistas. Su asesinato, tras la Revolución de Berlín, puso fin a una vida dedicada a la defensa de los derechos sociales y políticos.

La libertad de quienes piensan distinto

Uno de los aspectos sobre los que más incidió la conferenciante fue la concepción de la democracia defendida por Luxemburgo. Entre sus reflexiones más conocidas figura una frase que, según Capellín, mantiene plena vigencia en la actualidad: “La libertad es siempre la libertad para quienes piensan diferente”.

A partir de esa idea, la antropóloga reflexionó sobre la importancia de la participación política, la pluralidad y el respeto a las opiniones discrepantes como elementos fundamentales de cualquier sistema democrático. “Para ella la democracia no consistía únicamente en ganar, sino en que quienes piensan distinto también pudieran participar”, resumió.

Una mujer adelantada a su tiempo

Capellín también puso en valor la extraordinaria capacidad intelectual de Luxemburgo. Recordó que dominaba once idiomas y que cursó estudios en disciplinas tan diversas como filosofía, matemáticas, economía y política, algo excepcional para una mujer de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Ese talento, subrayó, estuvo siempre acompañado por un profundo compromiso con las clases trabajadoras, los derechos de las mujeres y la protección de la infancia.

La buena acogida del acto fue otro de los aspectos destacados por la ponente, que celebró el interés del público por seguir descubriendo figuras femeninas que, más de un siglo después, continúan aportando enseñanzas útiles para comprender el presente. “Todavía tienen mucho que decirnos”, concluyó Capellín.