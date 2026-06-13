Matan de diez puñaladas a un perro junto a la avenida de El Llano en Gijón

Sorprendente suceso en Gijón con el hallazgo del cadáver de un perro muerto y con diez puñaladas junto a la avenida de El Llano. Fue un joven, sobre las 14.00 horas, el que dio la voz de alarma al Albergue de Serín al escuchar a un animal aullando. Los alaridos provenían de unas viviendas de planta baja que se encuentran junto a la salida de la carretera de El Llano.

El mismo testigo volvió a llamar a los pocos minutos, cuando ya se había movilizado el personal del albergue, para confirmar el fallecimiento del perro, aunque no especificó de qué manera había hallado la muerte. Cuando se personaron en el lugar, los trabajadores se encontraron al animal tumbado en el suelo, pero sin signos de violencia.

Al darle la vuelta, se percataron de que el cuerpo estaba lleno de sangre y, en una evaluación más exhaustiva, contaron hasta diez puñaladas en el lomo. Desde el Albergue de Serín contactaron con la Policía Local que se hizo cargo de las diligencias previas para dar con la persona que acuchilló hasta la muerte al animal.

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Así mismo, el cuerpo fue trasladado por el lacero al centro de animales para preparar el informe de defunción y trasladarlo a los agentes como parte de un extraño suceso. Por el momento, la Policía mantiene la investigación abierta para sclarecer los motivos del ensañamiento y en encontrar al causante. El animal, que respondía al nombre de "Tays", tenía 7 años y era una hembra de raza cruzada.