Alarma en la Carretera del Obispo por un habitual ladrón que asalta a sus víctimas con sigilo

La Carretera del Obispo vuelve a estar en pie de guerra por los robos. Meses después de que varios comerciantes denunciasen asaltos a sus negocios, los vecinos han vuelto a denunciar varios hurtos realizados por un mismo individuo. Según testigos de algunos de ellos, se trata un mismo hombre el que, "aprovechando despistes y con gran habilidad" sustraer carteras y móviles sin que las víctimas se den cuenta.

Según relatan, se trata de un varón que vive por la zona y que siempre utiliza el mismo "modus operandi". "Sigue por detrás a las personas y cuando ve la oportunidad les abre la mochila para sacarles el teléfono o lo que lleven dentro", explican las fuentes consultadas por este periódico.

Más de una vez han llegado a correr detrás de él nada más percatarse del robo, pero aseguran que "al vivir cerca, echa a correr a casa y ahí ya no se puede hacer nada". Esta oleada ya ha sido puesta en conocimiento de la policía. "Al no poder recuperar los objetos del piso donde los guarda, sigue actuando con normalidad", reconocen los vecinos.

Estos robos es un tema habitual de conversación entre los vecinos en los bares y tiendas de la Carretera del Obispo e incluso dan una descripición del hombre que "siempre va vestido igual". "Lleva un gorro negro y una sudadera gris. Es joven, de unos veintipoco años, bajo y moreno", detallan.

El hartazgo ha llegado hasta tal punto que en alguno de los encontronazos, las víctimas casi se toman la justicia por su mano. "Hemos salido tras él un par de veces y una de ellas hasta lo pillamos", aseguran, añadiendo que la reacción del ladrón es "de asustarse y negar que haya robado algo pese a que lo vimos con claridad".

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Tanto los afectados como los propios de la zona, cada vez que salen a la calle, se mantienen precabidos y con mil ojos ante el escurridizo caco que mantiene en vilo a los vecinos de la Carretera del Obispo.