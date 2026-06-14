Fallece a los 82 años Ángel Rami, el arquitecto que planificó la transformación urbanística del barrio gijonés de El Llano
"Era una gran persona y un enamorado de su trabajo", destacan los familiares del exarquitecto municipal de Llanes
Luto en el sector de la arquitectura en Asturias. Ángel Rami Noguero ha fallecido este domingo a sus 82 años en el Hospital Universitario de Cabueñes, en el que se encontraba ingresado por unos problemas de salud derivados de una larga enfermedad. Rami, quien desarrolló sus últimos años como profesional siendo arquitecto municipal de Llanes, fue uno de los encargados de planificar la transformación urbanística del barrio gijonés de El Llano a través del Plan Especial de Reforma Interior (PERI). "Era una gran persona y un enamorado de su trabajo", afirman los familiares de Rami.
Ángel Rami, quien nació, creció y estudió en Barcelona, llegó hace cinco décadas al Principado a raíz de conocer a su compañera de vida, la periodista asturiana Merche Toraño. Durante todo este tiempo han residido en la parroquia de Ruedes, donde criaron a sus dos hijos, Hugo y Eva, quienes trabajan como arquitecto e ilustradora, respectivamente. "Siempre fue una persona muy familiar, inteligente, culta, honrada y sencilla", subraya Merche Toraño, que agrega que "sus hijos le admiraban y para él eran su mayor orgullo".
A nivel profesional, Ángel Rami dejó huella como arquitecto principal de la firma Sogepsa, la empresa que desarrolló el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Llano, considerado como una de las grandes operaciones de regeneración urbana de Asturias. Con esa planificación se logró transformar un área industrial y marginal de 65.000 metros cuadrados en una zona moderna con viviendas, amplias zonas peatonales, centros comerciales y nuevos equipamientos públicos. "Estaba orgulloso de todo lo que consiguieron allí", afirma Toraño, que añade que "en Gijón también impulsó la planificación urbanística de las primeras calles del barrio de Montevil".
Aquellas tareas como arquitecto en Sogepsa las compaginaba con su actividad como arquitecto en su estudio de Gijón. Previamente, fue socio del estudio Fombella-Rami. Además, formó parte del Colegio oficial de arquitectos de Asturias, del Centro Asturiano de la Habana y del Club Hípico Astur de Gijón (1987). Asimismo, es miembro fundador de la Fundación Lions Club Gijón.
Tras esas etapas profesionales, Rami logró la plaza de arquitecto municipal en Llanes. Allí protagonizó una larga batalla judicial de la que fue absuelto de todos los cargos por una supuesta prevaricación urbanística en relación con el polémico "caso Kaype".
Su mujer reconoce que aquel conflicto generó en Rami un bajo estado de ánimo. No obstante, siguió trabajando y disfrutando de la profesión que tanto amaba. "Lo que más le dolió fue tener que jubilarse", manifiesta Toraño.
El velatorio de Ángel Rami se encuentra en el tanatorio de Cabueñes desde esta tarde a las 15.00 horas.
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