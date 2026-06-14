La Policía mantiene abierta la investigación para localizar al autor de las diez puñaladas mortales a un perro

La investigación para esclarecer la muerte de "Tays", el perra que fue hallada sin vida y con diez puñaladas en el cuerpo este pasado sábado, continúa abierta y, por el momento, todavía no se ha dado con el causante o los causantes del ataque. Las pesquisas se centran en conocer el paradero de la persona que hirió de muerte y se ensañó con el animal, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de una fábrica abandonada de la calle Santuario, en el entorno de la avenida de El Llano.

Según fuentes municipales, sobre las 14.00 horas del pasado sábado recibieron una llamada de un joven que se encontraba en la zona y que aseguraba haber escuchado los aullidos de un perro. Rápidamente, se puso en conocimiento de los responsables del Albergue de Serín que activaron un operativo para trasladarse hasta la zona. El mismo testigo volvió a llamar, confirmando que había encontrado al animal muerto, aunque sin especificar la causa del fallecimiento.

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Los propios trabajadores del albergue, en un primer momento, tampoco se percataron de las heridas, ya que el animal se encontraba tumbado junto a los escombros y sobre el lomo donde había sufrido las puñaladas mortales. Fue al darle la vuelta cuando observaron la gran cantidad de sangre y las heridas causadas, contando hasta un total de diez cuchilladas. El cadáver fue trasladado por el lacero hasta las instalaciones del Albergue de Serín donde se preparó el informe de defunción. También se confirmó que el animal tenía microchip de identificación, descubriendo que era una hembra de siete años y raza cruzada. Estos datos fueron trasladados a los agentes de Policía que iniciaron las diligencias correspondientes para localizar al autor.