Un cuento interactivo que "se escucha y se juega" para descubrir Gijón: el colegio Rey Pelayo "explora" la ciudad con su nueva iniciativa

Un libro que "no solo se mira, sino que también se escucha, se juega y se descubre", con hojas para colorear, pasatiempos o juegos interactivos para conocer los detalles de dieciséis recursos turísticos de la ciudad. Eso es "Pelayín explora Gijón", un cuento elaborado por el alumnado del colegio Rey Pelayo, con el apoyo de Visita Gijón, que invita a "perderse" en lugares emblemáticos del municipio. Ya se han publicado 2.000 ejemplares que se distribuirán de forma gratuita en las oficinas de InfoGijón. "Se trata de descubrir Gijón jugando, explorando y haciéndose preguntas", subrayó Pilar Álvarez, directora del "Reype", durante la presentación del proyecto, que tuvo lugar este lunes en el Ayuntamiento.

La obra incluye un plano de ubicación de los diferentes enclaves turísticos, además de pegatinas o acceso a juegos digitales. También hay códigos QR que conduce a audios locutados por estudiantes que brindan información de cada recurso. Están en castellano, asturiano e inglés, y testados por la entidad sin ánimo de lucro "Plena inclusión Asturias" para que sean de fácil comprensión. El cuento, ilustrado y diseñado por Alicia Ferreiro, profe del colegio, y Jose Bala, contiene pictogramas para hacerlo precisamente accesible para críos con necesidades educativas especiales.

"Es una obra de arte, un cuento realmente bonito que además de entretener servirá para ayudar a conocer Gijón", reivindicó Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, que animó a realizar un recorrido "lleno de curiosidades, juegos, pistas y pequeños secretos escondidos por toda la ciudad". La popular aplaudió el trabajo del alumnado por una iniciativa "rigurosa y muy completa". "Quienes reciban este libro y puedan conocernos a través de vuestras ilustraciones y audios se quedarán con un recuerdo imborrable", afirmó.

Los recursos turísticos que figuran en el cuento son las esculturas "Andarín", "Elogio del Horizonte", "Sombras de luz", "Árbol de la Sidra", "Las Letronas" y "La Madre del Emigrante". También están el Museo del Ferrocarril de Asturias, el Bioparc Acuario de Gijón, la estatua del Rey Pelayo, el Muséu del Pueblu d'Asturies, el estadio El Molinón-Enrique Castro Quini, los parques de Isabel la Católica y Los Pericones, el Jardín Botánico Atlántico y Laboral Ciudad de la Cultura. El objetivo, como señaló Alicia Ferreiro, es "descubrir aventuras donde otros ven lugares cotidianos". La diseñadora calificó a los alumnos como unos "cómplices maravillosos" y ensalzó que el proyecto fusiona sus grandes pasiones, como "la ilustración, el aprendizaje y la creatividad".

Pilar Álvarez recordó las dificultades que ha pasado la comunidad educativa, con aquel derrumbe de un aula a inicios de 2023 que obligó a abandonar temporalmente el centro ubicado en la avenida de la Constitución. El regreso fue en febrero de 2025. "Vivimos un millón de vicisitudes, pero hemos vuelto y la idea de comunidad y amor sigue ahí; le ponemos pasión a todo lo que hacemos", ahondó la directora. En la presentación participaron, en representación de sus compañeros, los alumnos Leire Fernández, Nebhuga Burni y Gideon Godsen. "¡Bienvenidos a la aventura!", exclamaron. El "Reype", un guía turístico desde el aula.