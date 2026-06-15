Los vecinos urgen derribar unas casas en ruina para ampliar el parque de Los Pericones en Gijón

Maleza que se come la estrecha acera, unas cintas policiales que ya advierten de que hay que andar con precaución, el temor a que una caída de cascotes pueda provocar una desgracia... La situación de unas casas abandonadas y en evidente estado de ruina preocupan en Ceares. Estas se hallan en la Carretera de Ceares, en una zona muy transitada. El tráfico rodado es constante y el "humano" también. La parte trasera de esas viviendas, de hecho, dan al parque de Los Pericones. Los vecinos solicitan su demolición. "Es un peligro", claman los residentes que, aparejada a esta acción, piden ampliar Los Pericones.

Desde la asociación "La Cruz" se han puesto manos a la obra para impulsar ese objetivo. "Pedimos al Ayuntamiento que o las derriben o exijan a los dueños actuar porque no es normal que esto esté así", afirma Iván Valdés, secretario del colectivo, que lamenta la imagen que ofrece ese entorno. La acera, además, no es la más ancha del mundo. En una parte los cascotes la tienen "invadida". "Prácticamente la hacen inutilizable", sostiene Valdés.

Los vecinos reivindican que urge tomar medidas. Aprovechando el derribo que desean, también ponen sobre la mesa la posibilidad de adecuar la zona y anexionarla al parque de Los Pericones. Plantean, por ejemplo, colocar bancos o zonas de sombra. El asunto de estas casas se abordó en el "distritín" del este. No fue una de las actuaciones elegidas como prioritarias, pero sí como subsidiarias.

"El Ayuntamiento puede buscar a quién pertenece esto; y, si no lo encuentra, que lo tiren y pase las costas", manifiesta otro vecino del barrio, Juan Mencías, mientras observa, desde la acera de enfrente, cómo languidecen unas viviendas que llevan abandonadas unos dos años, calculan los habituales del entorno. De hecho, estos apuntan que también llegó a haber gente que pernoctaba en estas casas.

Los Bomberos, relatan los vecinos, acudieron en su momento al lugar para retirar unas tejas ante su potencial caída. Lo que se quiere evitar desde la asociación "La Cruz" es que sea un susto lo que agite el avispero. Por eso piden tomar ya cartas en el asunto. "No tenemos conocimiento de ninguno, pero si hay que esperar a que suceda algo... No queremos llorar ninguna desgracia", asegura Iván Valdés.

Unas piedras que "pueden caer de un momento a otro"

Valdés mira con inquietud las deterioradas cornisas. "Un día de lluvia y viento es que te puede caer algo encima", advierte. Por esa carretera, asimismo, pasa el autobús urbano. "No podemos permitir que la gente ya no pueda ni pasar por la acera; si ya son estrechas de por sí...", reflexiona Ana Rosa Ordiz, presidenta de la asociación "La Cruz", que resalta que la situación viene de largo. Sobre la opción de ampliar Los Pericones, Ordiz es clara. "Si se puede anexionar, perfecto; pero si no, al menos que lo quiten y lo dejen limpio y diáfano", señala.

"En una reunión nos dijeron que las casas tienen propietarios, ¿por el hecho de que los tenga se puede tener un inmueble en estas condiciones?", comenta Ana Rosa Ordiz, que recalca que por el entorno "pasa gente continuamente", tanto caminando como en vehículos. El enclave se encuentra relativamente cerca de una de las entradas de Gijón, la rotonda de El Llano. El abandono de las viviendas es más que notorio a simple vista. Faltan paredes, cubiertas...

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Lo que no faltan son las ganas de los vecinos de Ceares de cortar por lo sano . "Esas piedras de ahí pueden caer de un momento a otro", esgrime Juan Mencías señalando a los restos de lo que en otro tiempo fue un hogar. "Es lamentable que si queremos un Gijón del siglo XXI y guapo pues tengamos esto así, en ruinas, en una de las entradas de la ciudad", concluye Iván Valdés, que personifica la creciente preocupación en Ceares, que insta a demoler las malogradas viviendas y, por qué no, a extender el parque más grande de la ciudad si hay viabilidad.