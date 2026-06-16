Un conductor trasladado al hospital en Gijón por un choque entre una furgoneta y el autobús urbano

Llamativo accidente en Gijón con una colisión entre una furgoneta y un autobús de línea. Los hechos ocurrieron sobre las tres de la tarde en la calle Fuente del Real. Según informaciones municipales, la furgoneta colisionó en la parte trasera del transporte público. Un fuerte golpe del que resultó herido el conductor del vehículo privado.

Hasta el lugar se trasladó una ambulancia que atendió en el lugar a la víctima, un hombre de 38 años, y lo trasladó hasta el Hospital de Cabueñes para realizar una exploración más exhaustiva acerca de unos dolores lumbares provocados por la colisión.