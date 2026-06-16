Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Un conductor trasladado al hospital en Gijón por un choque entre una furgoneta y el autobús urbano

Los pasajeros del transporte público resultaron ilesos en el accidente ocurrido en la calle Fuente del Real

Un momento tras el accidente.

Un momento tras el accidente. / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Tamargo

Llamativo accidente en Gijón con una colisión entre una furgoneta y un autobús de línea. Los hechos ocurrieron sobre las tres de la tarde en la calle Fuente del Real. Según informaciones municipales, la furgoneta colisionó en la parte trasera del transporte público. Un fuerte golpe del que resultó herido el conductor del vehículo privado.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Hasta el lugar se trasladó una ambulancia que atendió en el lugar a la víctima, un hombre de 38 años, y lo trasladó hasta el Hospital de Cabueñes para realizar una exploración más exhaustiva acerca de unos dolores lumbares provocados por la colisión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una mujer de 53 años en una piscina de un chalet de Gijón mientras nadaba
  2. Grave accidente laboral en la plaza Mayor de Gijón: trasladan al Hospital de Cabueñes a un joven operario sobre el que cayó una caja fuerte
  3. Matan de diez puñaladas a un perro junto a la avenida de El Llano en Gijón
  4. Detenido un hombre en la calle Corrida de Gijón por matar a una gaviota que 'les estaba molestando' en una terraza
  5. El detenido por matar a una gaviota en Gijón la estranguló y golpeó contra el suelo varias veces: 'Fue todo muy desagradable
  6. Asturias contará con dos nuevas titulaciones de Formación Profesional desde el próximo curso: "Es una oferta de calidad y ajustada a los sectores industriales"
  7. Del 'no al miedo en las aulas' al 'mi hijo no es ningún criminal': conflicto en un colegio de Gijón por un clima de 'agresiones verbales y físicas
  8. La crítica de la actuación de Alejandro Sanz en Gijón: el mejor concierto del año

Un conductor trasladado al hospital en Gijón por un choque entre una furgoneta y el autobús urbano

Un conductor trasladado al hospital en Gijón por un choque entre una furgoneta y el autobús urbano

El futuro de la región

Los vecinos urgen derribar unas casas abandonadas y en ruina para ampliar el parque de Los Pericones en Gijón

Los vecinos urgen derribar unas casas abandonadas y en ruina para ampliar el parque de Los Pericones en Gijón

Un cuento interactivo que "se escucha y se juega" para descubrir Gijón: el colegio Rey Pelayo "explora" la ciudad con su nueva iniciativa

Un cuento interactivo que "se escucha y se juega" para descubrir Gijón: el colegio Rey Pelayo "explora" la ciudad con su nueva iniciativa

La Policía mantiene abierta la investigación para localizar al autor de las diez puñaladas mortales a un perro

La Policía mantiene abierta la investigación para localizar al autor de las diez puñaladas mortales a un perro

Fallece a los 82 años Ángel Rami, el arquitecto que planificó la transformación urbanística del barrio gijonés de El Llano

Fallece a los 82 años Ángel Rami, el arquitecto que planificó la transformación urbanística del barrio gijonés de El Llano

Alarma en la Carretera del Obispo por un habitual ladrón que asalta a sus víctimas con sigilo

Alarma en la Carretera del Obispo por un habitual ladrón que asalta a sus víctimas con sigilo

Matan de diez puñaladas a un perro junto a la avenida de El Llano en Gijón

Matan de diez puñaladas a un perro junto a la avenida de El Llano en Gijón
Tracking Pixel Contents