Tres identificados por la muerte del perro apuñalado en Gijón

La investigación para esclarecer el crimen cometido contra "Tays", la perra de 7 años y raza mestiza que fue encontrada sin vida en Gijón, avanza con la identificación de tres personas que viven en el edificio abandonado de la calle Santuario, aunque por el momento no ha trascendido ninguna detención.

Allí fue hallado el cuerpo del animal, con diez puñaladas en el lomo que terminaron con su vida. En la escena no había nadie más, tan solo el único testigo que no vio, pero escuchó al perro agonizando. Este fue el que dio la voz de auxilio a las autoridades que, cuando llegaron al lugar, confirmaron la muerte del can.

En un primer momento, podía parecer que era algo natural, debido a que no se apreciaban signos de violencia. Sin embargo, al darle la vuelta al cuerpo, vieron que estaba ensangrentado y con varios orificios, un total de diez que se pudieron contar.

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El cadáver fue trasladado por el lacero hasta las instalaciones del Albergue de Serín donde se preparó el informe de defunción. También se confirmó que el animal tenía microchip de identificación, descubriendo que era una hembra de siete años y raza cruzada. Estos datos fueron trasladados a los agentes de Policía que iniciaron las diligencias correspondientes para localizar al autor. El foco está puesto en dar con el posible dueño o personas del entorno que puedan saber que fue lo que le ocurrió a "Tays".