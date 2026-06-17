La justicia española, a debate en El Llano
La asociación vecinal "La Serena" acogió una charla impartida por el jurista Francisco Gomis Paredes
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C. T.
Dentro del cíclo "Los miércoles de La Serena", la asociación vecinal de El Llano acogió una charla-tertulia impartida por Francisco Gomis Paredes, jurista y vocal de cultura de la entidad que abordó en su conferencia el estado actual de la justicia en España.
En el encuentro se abordaron diversos temas como si la justicia es igual para todos los españoles, los ritmos de las decisiones de los tribunales o la relación entre los tres poderes del estado: el legislativo, ejecutivo y judicial.
También hubo un espacio para que los asistentes pudieran formular sus preguntas al ponente y así poder entender más de cerca una de las cuestiones más candentes de la actualidad.
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