Fechas, horarios, plazos... el programa de intercambio de libros de texto de Gijón ya está en marcha
El programa del Conseyu de Mocedá de Xixón inicia su 28ª. edición con el objetivo de ayudar a las familias y fomentar la reutilización de material escolar
Con la llegada del verano, Gijón vuelve a activar una de sus iniciativas solidarias más veteranas. El Programa de Intercambio de Libros de Texto, impulsado por el Conseyu de Mocedá de Xixón (CMX) con la colaboración de la Concejalía de Educación, celebrará este año su vigesimoctava edición con la previsión de volver a beneficiar a cientos de familias del municipio.
El concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, presentó este jueves la nueva campaña y destacó la importancia de una iniciativa que contribuye a reducir el gasto que supone la vuelta al colegio. “Sabemos que, con los costes que tiene la vida hoy en día, tener los libros accesibles y gratis es una ayuda importante para muchas familias”, señaló.
La presidenta del Conseyu de Mocedá de Xixón, Yurena Sabio, explicó que el programa arrancará el próximo 22 de junio y se desarrollará en dos fases. La primera, entre el 22 de junio y el 31 de julio, estará destinada a la recogida y entrega de libros mediante cita previa, que deberá solicitarse a través de WhatsApp. Posteriormente, del 10 de agosto al 30 de septiembre, se abrirá una segunda fase sin necesidad de cita en la que se realizarán los intercambios directos y podrán utilizarse los vales acumulados de campañas anteriores.
Toda la actividad se desarrollará en el Espaciu Astragal del CMX, con acceso por la avenida de la Constitución. Los libros que se entreguen deberán encontrarse en buen estado para garantizar que puedan seguir utilizándose durante el siguiente curso escolar.
Más de 350 familias beneficiadas
Según los datos aportados por el CMX, la pasada edición permitió intercambiar más de 1.000 ejemplares y prestar servicio a más de 350 familias. La iniciativa está dirigida a estudiantes desde tercero de Primaria hasta segundo de Bachillerato y persigue un doble objetivo: facilitar el acceso al material escolar y fomentar la reutilización de recursos. “Cuando comenzó este programa apenas existían experiencias similares en la ciudad. Hoy muchos centros educativos y asociaciones de madres y padres cuentan ya con sus propios sistemas de intercambio”, destacó Sabio.
Desde el Conseyu hicieron además un llamamiento especial a los estudiantes que finalizan Bachillerato para que donen sus libros antes de iniciar la universidad u otros estudios, ya que se trata de algunos de los materiales más demandados por las familias debido a su elevado coste.
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