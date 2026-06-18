El primer premio de la Lotería Nacional toca en Gijón

La suerte de la Lotería Nacional volvió a llegar a Gijón con el primer premio del sorteo de este jueves con el númro 9.272, dotado con 30.000 euros al décimo. La administración de loterías número 29, ubicada en la avenida Gaspar García Laviana, número 30, vendió el número premiado.

De momento se desconoce si la administración vendió más de un décimo, con lo que no se puede contabilizar cuánto dinero repartió en este sorteo. Eso sí, fue un premio compartido, ya que también fue vendido este número en Cádiz, Guipuzcoa, León, Las Palmas y Murcia.

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En cuanto al segundo premio, que fue al número 63.583, fue vendido en Barcelona, Castellón, Córdoba, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Soria y Teruel.