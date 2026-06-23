Una actividad deportiva al alza en Gijón: el complejo deportivo Llano-Contrueces gana espacio para la calistenia ante el aumento de la demanda

La antigua bolera del complejo deportivo Llano-Contrueces se ha transformado definitivamente en un espacio dedicado al entrenamiento al aire libre. El concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, inauguró este martes la ampliación de la zona de calistenia, una actuación que responde al creciente interés que despierta esta disciplina entre los usuarios de las instalaciones municipales.

La intervención ha permitido multiplicar los elementos disponibles para la práctica deportiva. Donde antes apenas había un reducido número de barras, ahora los usuarios cuentan con una estructura mucho más completa, equipada con distintos niveles de entrenamiento y elementos complementarios para ejercicios funcionales.

“Mientras uno hacía el ejercicio, los demás tenían que hacer otra cosa”, explicó Pañeda, que recordó que la instalación resultaba insuficiente para atender a los grupos que participan regularmente en las actividades organizadas por el Patronato Deportivo Municipal.

Una disciplina en auge

La ampliación responde a una realidad cada vez más visible en la ciudad. La calistenia, basada en ejercicios realizados con el propio peso corporal, ha ganado popularidad en los últimos años entre personas de distintas edades. “Ahora mismo está muy demandado tanto entre los jóvenes como entre la gente mayor”, señaló el concejal.

Hasta ahora, los grupos organizados utilizaban una instalación que había quedado pequeña para el número de participantes. Cada sesión reúne a varias decenas de usuarios, lo que obligaba a alternar ejercicios mientras esperaban turno para utilizar las barras disponibles.

La actuación también incorpora elementos de entrenamiento funcional y estructuras que permiten realizar ejercicios similares a los del cross-training, ampliando las posibilidades de uso del recinto.

Un espacio para el deporte al aire libre

La jefa de la División de Promoción Deportiva y Actividades del Patronato Deportivo Municipal, Patricia Riestra, explicó que la actuación busca aprovechar una zona que ya había demostrado una gran aceptación entre los usuarios.

“Funcionaba muy bien y se nos estaba quedando pequeña”, indicó. Por ello se optó por ampliar el equipamiento y dotarlo de nuevas estructuras que permitan trabajar con el propio peso corporal y realizar entrenamientos más completos. Riestra destacó además que la instalación ofrece una ventaja añadida respecto a otros espacios similares ubicados en parques urbanos: la posibilidad de practicar deporte parcialmente resguardado de la lluvia.

Apertura al uso libre

Una de las novedades que estudia el Patronato Deportivo Municipal es permitir el acceso libre a la instalación fuera de los horarios reservados para las actividades organizadas. Según explicó Riestra, la intención es que los usuarios puedan utilizar el espacio durante los fines de semana y en aquellas franjas horarias en las que no se desarrollen clases programadas. El sistema todavía se encuentra en fase de organización, pero el objetivo es convertir la zona en un recurso abierto para cualquier persona interesada en entrenar de forma autónoma.

Revalorizar un espacio infrautilizado

La actuación supone además un nuevo paso en la transformación de la antigua bolera, un espacio que había perdido su uso original y que ahora se consolida como área destinada a la actividad física.

“Es una zona que enriquece el complejo deportivo Llano-Contrueces”, destacó Riestra, convencida de que la ampliación permitirá responder a una demanda creciente y dar una nueva vida a un lugar que había quedado infrautilizado.