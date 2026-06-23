El entorno de la Escuelona ya empieza a tomar forma con las nuevas jardineras: “La mejora va a ser considerable”

Las obras del entorno de la Escuelona de El Llano avanzan hacia su recta final tras siete meses de tranajos y una inversión de 2,8 millones de euros financiada por el Ayuntamiento de Gijón y la Empresa Municipal de Aguas (EMA). Los vecinos ya comienzan a visualizar el resultado de una actuación que busca ganar espacio para los peatones, mejorar la seguridad y crear un entorno más amable alrededor del parque y el colegio.

Aunque las obras han obligado a convivir durante meses con cortes, vallas y cambios en el tráfico, muchos residentes consideran que el resultado final compensará los inconvenientes. “Todo lo que sea renovar y mejorar, fenomenal”, señala Iris Herrera, que valora especialmente la futura pacificación del tráfico y la creación de espacios más seguros para los niños en una zona muy frecuentada por familias.

Un cambio esperado

La actuación ha generado algunas quejas relacionadas con el aparcamiento o la duración de los trabajos, pero incluso entre los vecinos más críticos existe cierta expectación por ver cómo quedará el entorno una vez concluyan las obras.

Cristina García reconoce que la intervención ha supuesto trastornos importantes para quienes viven en la zona, aunque destaca la importancia de la renovación del saneamiento. “Esperemos que queden bien estas calles y que duren mucho tiempo”, comenta.

Mayra Martínez, habitual del parque junto a su hijo, cree que el proyecto contribuirá a mejorar la seguridad y la comodidad de quienes utilizan diariamente este espacio. “Era necesario este cambio, va a aportar más seguridad a la zona”, afirma.

Un barrio más amable

Entre quienes observan la evolución de la obra con optimismo está Jorge Fernández, vecino del entorno. “La mejora va a ser considerable”, asegura mientras contempla las nuevas jardineras que ya empiezan a dibujar el futuro aspecto de la plaza. Aunque admite que el ruido y las molestias se hacen notar para quienes viven junto a la obra, considera que el barrio ganará en calidad urbana. “Cuando esté acabado va a ser mucho mejor y mucho más agradable”, sostiene.

La transformación busca precisamente eso: reducir el protagonismo del tráfico, ampliar los espacios peatonales y generar una conexión más amable entre el parque, los equipamientos y las viviendas de la zona. Un cambio que muchos vecinos consideran necesario después de décadas sin una intervención de esta magnitud.

Mientras tanto, los trabajos continúan avanzando. El encargado de la obra, Julián Hornas, explica que durante las próximas semanas se instalarán las nuevas jardineras, se completarán los pavimentos y se colocará el adoquinado que dará forma definitiva al proyecto. “Vamos rellenando huecos como un puzle”, resume. La previsión sigue siendo concluir la actuación a finales de septiembre.