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La formación y el ocio marcan la agenda semanal de El Llano

El CMI y la asociación vecinal "La Serena" concentran durante los próximos días propuestas culturales, formativas y de convivencia

La sede de la asociación vecinal La Serena, en la calle Saavedra.

La sede de la asociación vecinal La Serena, en la calle Saavedra.

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Demi Taneva

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Vecinos de todas las edades tendrán esta semana varias oportunidades para formarse, disfrutar de la cultura y participar en actividades de ocio sin salir del barrio. El Centro Municipal Integrado de El Llano y la asociación vecinal "La Serena" concentran durante los próximos días una programación que incluye cine, talleres, cursos y encuentros pensados para públicos muy diversos.

La programación arranca este jueves con un curso presencial de manipulación de alimentos que acogerá La Asociación Vecinal La Serena. Irá dirigido a personas que trabajen o quieran incorporarse a sectores como la hostelería, la restauración, los comedores colectivos o la distribución alimentaria. La formación se desarrollará entre las 9.30 y las 14.30 horas.

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Ya por la tarde, a las 19.30 horas, en este mismo local, tendrá lugar un taller introductorio sobre códigos sagrados impartido por Rosa Sirgo, una propuesta centrada en el bienestar emocional y el desarrollo personal.

Cine y ajedrez para cerrar la semana

El viernes será el turno del Club de Ajedrez de La Serena, que celebrará a las 18.00 horas su última sesión antes del parón estival. La actividad está abierta a participantes de todas las edades y niveles.

Ese mismo día, a las 19.00 horas, el salón de actos del Centro Municipal Integrado proyectará la película Víctor o Victoria, dentro de la programación de la Sociedad Cultural Gijonesa. El largometraje podrá verse en versión original con subtítulos en castellano.

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La agenda semanal concluirá el sábado con una nueva edición de “Serena Dorada”, una iniciativa dirigida especialmente a los socios mayores de 70 años de la asociación vecinal. La celebración comenzará a las 17.30 horas e incluirá música en directo, actuaciones de Gerardo Ríos y Begoña Pescador, así como un homenaje a los socios que cumplen años durante el mes de junio.

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