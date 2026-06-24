La formación y el ocio marcan la agenda semanal de El Llano

Vecinos de todas las edades tendrán esta semana varias oportunidades para formarse, disfrutar de la cultura y participar en actividades de ocio sin salir del barrio. El Centro Municipal Integrado de El Llano y la asociación vecinal "La Serena" concentran durante los próximos días una programación que incluye cine, talleres, cursos y encuentros pensados para públicos muy diversos.

La programación arranca este jueves con un curso presencial de manipulación de alimentos que acogerá La Asociación Vecinal La Serena. Irá dirigido a personas que trabajen o quieran incorporarse a sectores como la hostelería, la restauración, los comedores colectivos o la distribución alimentaria. La formación se desarrollará entre las 9.30 y las 14.30 horas.

Ya por la tarde, a las 19.30 horas, en este mismo local, tendrá lugar un taller introductorio sobre códigos sagrados impartido por Rosa Sirgo, una propuesta centrada en el bienestar emocional y el desarrollo personal.

Cine y ajedrez para cerrar la semana

El viernes será el turno del Club de Ajedrez de La Serena, que celebrará a las 18.00 horas su última sesión antes del parón estival. La actividad está abierta a participantes de todas las edades y niveles.

Ese mismo día, a las 19.00 horas, el salón de actos del Centro Municipal Integrado proyectará la película Víctor o Victoria, dentro de la programación de la Sociedad Cultural Gijonesa. El largometraje podrá verse en versión original con subtítulos en castellano.

La agenda semanal concluirá el sábado con una nueva edición de “Serena Dorada”, una iniciativa dirigida especialmente a los socios mayores de 70 años de la asociación vecinal. La celebración comenzará a las 17.30 horas e incluirá música en directo, actuaciones de Gerardo Ríos y Begoña Pescador, así como un homenaje a los socios que cumplen años durante el mes de junio.