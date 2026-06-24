Dos nuevas escuelinas para Gijón: licitan las obras para acoger bebés en el colegio Santa Olaya y el Rey Pelayo

Las obras para construir dos nuevas escuelinas, en este caso en los colegios públicos Rey Pelayo y Santa Olaya, acaban de ser licitadas por el Gobierno regional con un presupuesto de casi 744.000 euros. Está previsto que se ejecuten en cuatro meses y con ellas el Principado completa sus planes de extensión de la red autonómica, pública y gratuita del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) en la ciudad.

Los dos nuevos centros sustituyen a la escuelina que inicialmente se quiso hacer en el colegio Los Campos, dentro de la fase II de la red autonómica. Una opción que tuvo que descartarse porque no era compatible con las obras de rehabilitación que el Ayuntamiento de Gijón ejecuta en el edificio de la calle Alarcón.

En el recuadro, la zona a reformar del colegio Rey Pelayo / .

La consejera de Educación, Eva Ledo, anunció en octubre de 2025 la creación de estas dos escuelinas durante una reunión con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Cada una contará con dos unidades, de modo que la oferta final será superior en un aula a la planteada inicialmente en Los Campos.

La escuelina del colegio Rey Pelayo está presupuestada en 402.208 euros. Se ubicará en el porche de la planta baja del colegio, ampliado parcialmente. El espacio incluirá dos aulas, zonas asistenciales, aseos, un área de usos múltiples, despacho y un patio exterior.

Una zona a reformar del colegio Santa Olaya. / .

Por lo que respecta a la escuelina del colegio Santa Olaya, con un presupuesto de 341.256 euros, se instalará en una zona de la planta baja del centro. Dispondrá también de dos aulas, aseos, espacios asistenciales, vestuario, despacho de dirección y un área exterior de juegos infantiles.

Dado el importe de las obras, la adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto y está prevista para finales de este año. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 20 de julio en el caso del Colegio Rey Pelayo y hasta el 21 de julio para el Colegio Santa Olaya.

Red autonómica en Gijón

La red Les Escuelines (As Escolías en el occidente) ya cuenta en Gijón, desde enero de este año, con el centro Los Nuberinos, ubicado en el Colegio Público Asturias y dotado de tres unidades.

Zona a rehabilitar del colegio Santa Olaya. / .

Además, el Principado está finalizando la escuelina Los Rebusquinos, en el Colegio Público Montevil, que dispondrá de cuatro unidades y forma parte de la fase II de ampliación de la red.

Lo que aún queda pendiente es la integración en la red autonómica de las escuelas infantiles de titularidad municipal ya que Gijón fue un concejo donde, con diversas fórmula, -ya que hubo centros municiaples, otros depenidentes en su día del Ministerio de Trabajo, de la Consejería de Servicios Sociales e incluso del arzobispado- se atendió pronto las necesidades de las familias en esa etapa de crecimiento de los niños. En la actualidad el Ayuntamiento de Gijón dispone de 14 centros de 0 a 3 años, a los que se sumará una nueva escuela en el barrio de El Llano, actualmente en construcción.