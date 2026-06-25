Francisco Carantoña y Ana Finzel, nuevos alumnos distinguidos del Jovellanos
La Asociación de Antiguos Alumnos reconoce la trayectoria del historiador gijonés y de la investigadora especializada en microbiota, y premia la labor social de la Casa de Acogida Nuestra Señora de los Desamparados
El Instituto Jovellanos vuelve a estar en el centro del reconocimiento a su propia historia. La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos del centro gijonés ha fallado sus premios anuales, que distinguen trayectorias profesionales consolidadas, talento emergente y labor social, en un acto que se celebrará el próximo 6 de agosto en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto.
Para la asociación, estos galardones son mucho más que un reconocimiento simbólico. “Los premios para la asociación son la actividad más importante que hacemos en el año”, explicó su presidente, Hilario Mañanes. La entidad combina estos reconocimientos con otras actividades culturales como conferencias, presentaciones de libros o exposiciones.
El jurado acordó por unanimidad conceder el Premio de Antiguo Alumno Distinguido 2026 al catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de León, Francisco Carantoña Álvarez, por su trayectoria investigadora y académica. El historiador recibió la noticia con sorpresa. “No sabía nada, la verdad es que no tenía ni idea de que estaba nominado este año”, reconoció. Ya con el premio confirmado, Carantoña subrayó el vínculo emocional con su antiguo centro. “Para mí el Instituto Jovellanos representa muchas cosas, es una parte fundamental de mi vida”, señaló.
Nueva generación de premiadas
En la categoría de Alumno Distinguido Joven, creada en 2022 para reconocer a antiguos alumnos menores de 40 años, la premiada fue la investigadora Ana Finzel Pérez, mánager científica sénior especializada en microbiota y microbioma. Finzel recibió la noticia “muy contenta y agradecida”, aunque reconoció que también le llegó por sorpresa. La investigadora destacó el peso del instituto en su formación. “Fue una parte esencial de mi educación y tuve profesores muy buenos”, señaló.
Premio Campanil
Junto a los reconocimientos individuales, el Premio Campanil 2026 fue concedido a la Casa de Acogida Nuestra Señora de los Desamparados de La Guía, por su labor de apoyo a madres gestantes y mujeres con hijos pequeños en situación de vulnerabilidad. “Es una entidad que trabaja ofreciendo apoyo psicológico, acompañamiento y ayuda en la vida cotidiana para que las madres no se sientan solas”, explicó Hilario Mañanes sobre la labor reconocida.
Los premios se entregarán el próximo 6 de agosto, fecha simbólica para la comunidad educativa del Jovellanos. Una cita que, según la asociación, busca mantener vivo el vínculo entre el instituto y generaciones de antiguos alumnos que hoy desarrollan su labor profesional dentro y fuera de Asturias.
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