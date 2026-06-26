El Conseyu de Mocedá renueva dirección y suma nuevas entidades

Una renovación de la comisión permanente por dos años más y la entrada de tres nuevas asociaciones de jóvenes como Foro Asturias Joven. Asociación Altavoz y Asociación Juvenil Judo Norte. El Conseyu de Mocedá de Xixón celebró el jueves dos asambleas, una para la aprobación por unanimidad de las cuentas y actividades de la entidad y otra para renovar cargos.

Yurena Sabio, de la asociación Estudiantes Progresistas de Asturias, seguirá como presidenta del Conseyu; Arturo Chamorro Mouriz, de Jugger, será el secretario del Conseyu y Alejandro Barrera Sánchez, de la Liga de la Diversidad, como tesorero.

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El ingreso de las tres nuevas asociaciones también fue ratificado por la asamblea, "requisito imprescindible para formar parte de la entidad", rematan desde el Conseyu.