El Conseyu de Mocedá renueva dirección y suma nuevas entidades
Yurena Sabio continúa como presidenta por dos años más
Una renovación de la comisión permanente por dos años más y la entrada de tres nuevas asociaciones de jóvenes como Foro Asturias Joven. Asociación Altavoz y Asociación Juvenil Judo Norte. El Conseyu de Mocedá de Xixón celebró el jueves dos asambleas, una para la aprobación por unanimidad de las cuentas y actividades de la entidad y otra para renovar cargos.
Yurena Sabio, de la asociación Estudiantes Progresistas de Asturias, seguirá como presidenta del Conseyu; Arturo Chamorro Mouriz, de Jugger, será el secretario del Conseyu y Alejandro Barrera Sánchez, de la Liga de la Diversidad, como tesorero.
El ingreso de las tres nuevas asociaciones también fue ratificado por la asamblea, "requisito imprescindible para formar parte de la entidad", rematan desde el Conseyu.
- Hallan el cadáver de una persona en una casa de Gijón
- Los socorristas de Gijón alertan de un cambio en las playas: “Cada vez vemos más gente que no conoce el mar”
- Actuación policial en la playa de San Lorenzo por el conflicto con un skysurfista que se puso violento con los socorristas
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
- Habla la familia del hombre que apareció muerto en una casa de Gijón: 'Entré para ventilar la casa y me lo encontré en el baño
- El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja
- Uno de los grandes símbolos de Gijón encara un proyecto de restauración tras descartarse daños estructurales
- Hablan los afectados por el incendio que afectó a varios coches en un parking de Gijón: 'Esto es una vergüenza