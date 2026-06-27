El colegio Rey Pelayo seguirá en obras hasta mediados de agosto

La reforma municipal del colegio Rey Pelayo, iniciada el verano pasado, terminará también en época estival: el 14 de agosto. La actuación, aunque inicialmente pensada para ejecutarse en nueve meses, se ha tenido que retrasar ligeramente por la necesidad de compaginar los trabajos con la actividad docente durante este último curso. La Junta de Gobierno aprobará este martes, por eso, esta nueva ampliación de plazo que solicitaba la constructora, Proyecon Galicia.

La obra se adjudicó en junio del año pasado y por algo menos de un millón y medio de euros. Los trabajos empezaron al mes siguiente, a mediados de julio, dejando la primera fecha estimada de fin de reforma para el pasado 14 de abril. Ya en marzo, sin embargo, el gobierno local concedió a la constructora una primera ampliación, en aquel momento de tres meses, y dejaba hasta ahora la previsión de que la adecuación terminaría el 14 de julio. Lo que se aprueba este martes, por lo tanto, es una nueva modificación del plazo de ejecución, pero esta vez ya más breve: la constructora confía en que un mes más de margen sea suficiente.

Según expuso la propia empresa a inicios de mes al Ayuntamiento, la necesidad de "reajustar" los plazos "una vez más recae principalmente en el hecho de la reorganización de la ejecución de la obra en fases, acordada una vez adjudicada la obra, con el fin de compatibilizar los trabajos con el normal funcionamiento del centro educativo". El gobierno local ya explicaba el año pasado que estas fases permitirían, a grandes rasgos, renovar primero un ala del centro mientras los alumnos daban clase en la otra y después intercambiar los sectores. Por seguridad, se garantizó siempre que los menores no ocupasen ni deambulasen por cualquier zona en obras. "La sectorización de los trabajos requiere una continua adaptación de la planificación inicialmente prevista", se justifica ahora la constructora.

La obra, como empezó en julio, pudo empezar sin este impedimento, con el colegio vacío, y eso permitió que las primeras labores avanzasen sin complicaciones. Explica la constructora en su informe: "Mientras que durante la primera fase los trabajos de demolición se desarrollaron mayoritariamente en periodo estival con el centro inactivo, en esta segunda fase dichos trabajos no pueden ejecutarse durante el horario lectivo debido a las molestias acústicas que generan, por lo que la fase de demoliciones también se ve afectada y dilatada en el tiempo".

Además, y durante esta segunda y última fase de la obra en el Rey Pelayo, los operarios han visto durante las labores de demolición que hay "diferencias en las estructura del edificio respecto a las previstas en el proyecto", una incidencia que era "imposible de anticipar" y que está obligando a hacer ajustes de los detalles constructivos sobre la marcha. El servicio municipal de Arquitectura ha revisado esta solicitud y comparte las valoraciones de la constructora, a quien no achaca responsabilidad alguna de estos retrasos sobrevenidos.

Nuevas subvenciones

La Junta de Gobierno aprobará también nuevas subvenciones nominativas por importe de 105.000 euros.

Serán para proyectos del Hogar de San José (25.000), las Siervas de los Pobres Hijas del Sagrado Corazón (25.000 ), Cuantayá (15.000), la asamblea local de Cruz Roja (12.000), la Sociedad Filarmónica (10.000 ) y la asociación cultural Berde (10.000 ), y también para los premios COMA de maquetas (2.000) y uno nuevo sobre fotografía taurina que llevará el nombre de Pilar González del Valle (6.000).