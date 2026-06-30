"Biografías de una isla", la propuesta expositiva que llega a El Llano
Lleva la firma de Liam Eylé Perdomo
El Centro Municipal Integrado de El Llano inaugura mañana una nueva exposición de la mano de Liam Eylé Perdomo, artista de la plástica y escritora cubana. Lleva por título "Biografías de una isla" y está inspirada en su país natal.
Esta exposición, señalan desde El Llano, "es el mapa emocional de la isla de Cuba que se expande más allá de sus fronteras". "Al emigrar a España, la artista no dejó atrás su origen, sino que lo tradujo a nuevos lenguajes en una nueva búsqueda artística. 'Biografías de una isla' articula un diálogo entre la Cuba que vio nacer sus primeras pulsiones creativas y la madurez alcanzada en España", rematan.
Nacida en Pinar del Río, Cuba, en 1980, Perdomo cursó estudios de Arte y diseño en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Desde el año 2012 reside en Asturias -principalmente en Gijón- y es una habitual de las exposiciones colectivas con el grupo de artistas vinculados a Gesto Sociedad Cultural.
"Más que una retrospectiva, 'Biografías de una isla' es un recorrido por los territorios de la memoria, la identidad y la transformación. A través de veintiséis años de creación artística, Liam Eylé Perdomo construye un relato visual en el que la experiencia personal dialoga con la historia de una isla que continúa habitando su imaginario, incluso desde la distancia", explican desde Gesto.
Amplia programación en el Centro Municipal
La propuesta de actividades para los próximos días en el Centro Municipal Integrado de El Llano incluye música y monológos.
El próximo día 3 de julio, viernes, las niñas y niños integrantes del taller la de verano “La vuelta al mundo en canto” ofrecerá, como final del taller un pequeño concierto, con las canciones practicadas en el mismo, de músicas tradicionales de todo el mundo. La actuación, bajo el liderazgo de Paula Vicente, se llevará a cabo en el salón de actos de Centro Municipal, con entrada libre hasta completar aforo, a partir de las siete de la tarde.
La programación inluye al humorista Quique Matilla, "un referente en el mundo del monólogo y la comedia en España". "Su estilo fresco y auténtico ha capturado la atención del público, convirtiéndolo en un nombre conocido", explican de esta actividad organizada por Divertia. La cita es el 10 de julio a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.
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