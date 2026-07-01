Condenado en Gijón por entrar sin permiso en la habitación de su compañera de piso para oler su ropa interior

A diez meses de cárcel asciende la condena impuesta a un vecino de Gijón de 38 años, natural de Bolivia y sin arraigo en España, por un delito continuado de allanamiento cometido contra su compañera de piso. Una pena que, según la sentencia, no implicará su ingreso en prisión siempre y cuando cumpla varios requisitos durante los próximos dos años y diez meses, como no delinquir o abonar la indemnización correspondiente a la denunciante, fijada en 1.000 euros.

El procesado alquiló una habitación a la joven afectada en el piso que este individuo tenía arrendado. A pesar de que la mujer le había advertido"de manera clara y contundente" de que no podía entrar en su habitación, este hombre accedió en el dormitorio, aprovechando que no había cerradura alguna, "para husmear la ropa interior" que su compañera de piso tenía en el armario.

Señala la sentencia de la sección octava de la Audiencia al día siguiente. Los hechos encausados ocurrieron en enero de 2025.

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La vista oral se celebró el pasado mes de mayo por tribunal de jurado, como ocurre con los delitos de allanamiento. Las partes -defensa y Ministerio Fisca- alcanzaron un acuerdo al apreciarse la atenuante muy cualificada de reparación del daño, pues consignó 700 euros antes del juicio para indemnizar a la mujer.