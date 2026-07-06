La Serena exige reparar un defecto de la reforma del parque Electra
La asociación vecinal rechaza una solución planteada por el Ayuntamiento para evitar que el agua de la limpieza entre en un bajo comercial y reclama una actuación definitiva sobre el pavimento
La Asociación Vecinal La Serena ha reclamado al Ayuntamiento que corrija un defecto detectado tras la reforma del parque Electra, en el barrio de El Llano. Según denuncia, la nueva configuración del pavimento dejó el acceso al bajo comercial número 36 al mismo nivel que el parque, de modo que el agua empleada por la máquina barredora durante las labores de limpieza acaba entrando en el establecimiento. La entidad sostiene que el problema apareció tras la ejecución de las obras y que el resto de locales no se encuentran en esta situación.
Rechazo a la solución “insuficiente”
Tras recibir la queja, los técnicos municipales comprobaron la incidencia y el Ayuntamiento propuso como medidas dejar de realizar el baldeo mecánico en ese punto e instalar una moldura en la puerta del local, con autorización del propietario.
Sin embargo, la asociación considera que ambas soluciones son insuficientes. A su juicio, eliminar el baldeo perjudicaría la limpieza de una zona muy transitada por personas que pasean a sus perros y un burlete no evitará la entrada del agua ni los daños que pueda causar en la carpintería o el interior del establecimiento.
Por ello, reclama que se reponga el desnivel original del acceso como única solución definitiva y advierte de que, si no obtiene respuesta, estudiará reclamar la responsabilidad patrimonial por los daños derivados de la obra.
La actuación en el parque Electra, finalizada este año, permitió renovar el pavimento, mejorar la accesibilidad, modernizar la iluminación y reorganizar las zonas verdes del entorno, una intervención demandada desde hace años por los vecinos del barrio. Ahora, la asociación pide que se subsanen también los defectos detectados tras la ejecución de los trabajos.
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