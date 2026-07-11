La nueva exposición que acogerá El Llano sobre mujeres y deporte
La exposición "Mujeres y deporte II: Voces femeninas" se inaugurará el próximo lunes 3 de agosto en el CMI El Llano
Álex Redruello
El próximo lunes 3 de agosto se inaugura en las instalaciones del Centro Municipal Integrado (CMI) El Llano una exposición muy especial y necesaria titulada "Mujeres y deporte II: Voces femeninas". Esta muestra va más allá de la simple visibilización de la actividad física, presentándose como un espacio de reflexión que tendrá como finalidad no solo promover la importancia de la salud y el bienestar integral, sino demostrar que el deporte es una herramienta profundamente transformadora.
A través de su recorrido, la exposición busca transmitir valores fundamentales, fortalecer los vínculos sociales, luchar activamente para eliminar cualquier tipo de discriminación y promover un desarrollo sostenible y equitativo para todos.
Esta propuesta cultural y social, organizada por la Fundación Vicente Ferrer, ha sido creada para que la pueda disfrutar todo el público general que esté interesado en el poder del deporte como motor de cambio. Gracias a su formato de entrada totalmente libre y gratuita, la exposición se presenta como un espacio accesible e inclusivo para toda la ciudadanía.
Quienes deseen visitarla, podrán hacerlo desde el lunes 3 de agosto hasta el viernes 14 del mismo mes. La exposición estará ubicada en el propio hall de la entrada del CMI El Llano, permitiendo su visita dentro de un amplio horario ininterrumpido que va desde las 8.30h hasta las 21.14h.
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