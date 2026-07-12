El PSOE de Gijón avala a su Ejecutiva y Carmen Moreno arranca la carrera para las primarias

La militancia socialista avaló ayer por amplia mayoría la gestión anual de la actual ejecutiva en una asamblea ordinaria que sirvió para que Carmen Moreno, exgerente de la Unión de Comerciantes, confirmase su intención de concurrir al proceso de primarias que el partido abrirá en septiembre para elegir a su candidato electoral, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Solo ella confirmó su interés. El concejal Ramón Tuero, aunque su entorno da por firme que será otro de los candidatos, no pidió el turno de palabra para pronunciarse y espera a la configuración del calendario. Tampoco lo hizo el cirujano Manuel Vallina-Victorero, integrante de la ejecutiva y uno de los nombres que más suenan en las últimas semanas como tercer aspirante. Moreno hizo una llamada a la "unidad" que, por ahora, se queda sin una respuesta expresa. Monchu García, secretario general, pidió a aquellos que se vean "con ganas y capacidad" a "que den un paso al frente en septiembre", pero cuando los medios le preguntaron por la exgerente dijo: "Esto es como en el deporte: a veces alguien sale antes de que toque el pito de salida y otros salen después. Eso es una cosa que decide cada uno".

La militancia avaló por 136 votos a favor, 10 abstenciones y 25 votos en contra la gestión de la directiva. Fue el cierre a una asamblea que duró más de cuatro horas y en el que una veintena de afiliados pidieron el turno de palabra sin que, según varios de los presentes, se llegasen a generar momentos de demasiada tensión. Fran López, del sector crítico, y tras detallar Jorge Antuña el informe de gestión, sí pidió reflexionar sobre por qué el grupo municipal "se quedó solo en la votación, alineado junto a PP y Vox, en lo relativo a no apoyar la Ley LGTBI del Principado". A su juicio "la postura ante un tema tan vertical y fundamental no puede estar secuestrada por tres o cuatro personas".

También se dio cuenta del balance de altas y bajas, que fue positivo: más de 50 altas en los últimos "seis u ocho meses", según contó después García. "Se demuestra que somos no ya la mayor agrupación de Asturias, sino que el PSOE es el mayor partido de Gijón. Nosotros no somos Foro, que es un trampantojo con cuatro personas sin militancia detrás. Aquí hay militancia, hay debate, hay actividad", dijo.

En su intervención ante la militancia, de hecho, el secretario general desgranó un largo listado de reproches al actual gobierno. "Hay en esta ciudad y cercanos a la Alcaldía algunos aprendices de Miguel Ángel Rodríguez, que ya es en sí mismo el aprendiz de Rasputín, que se dedican a las mentiras y los cuentos", aseguró el dirigente, que acusó al PP de "sujetarle al carpeta a Foro" en "un ejercicio de degradación alucinante". Al edil no adscrito Oliver Suárez lo llamo "un tránsfuga indecente". Señaló que la playa verde del Rinconín es "un prao" y dijo que Naval Azul está "marrón". Reprochó que el plan de Tabacalera se haya presentado "diez veces". Ejemplos de lo que a su juicio son cuentos y colorines para esconder" que el gobierno "está dejando caer los cimientos sólidos" de la ciudad. También llamo "chigre" al Gijón Arena.

La "dejadez" de Oscar Puente

Por otra parte, García aseguró que su agrupación socialista, "de manera discreta, silenciosa y sin tregua", ayudó a "traer la última tecnología al Hospital de Cabueñes", y achacó a la "insistencia" de su ejecutiva la autorización de la DGT de derivar el paso de mercancías peligrosas por Aboño. En el plano nacional, García pidió "perseguir a los delincuentes" y aseguró que "los peores son los delincuentes propios", porque "traicionan" los valores socialistas. Reprochó la "dejadez" del ministro socialista Oscar Puente con el plan de accesos al Puerto. Pero aclaró también que "ni el juez Peinado, ni Aznar, ni Abascal, ni Ayuso o cualquier cura, obispo o arzobispo" pueden darles al PSOE "ninguna lección de moral".

Sobre el proceso de primarias, ante los medios García defendió: "Siempre hemos defendido que haya gente que se presente, que haya opciones, que se pueda votar". Y ante los militantes detalló: "Quiero animar a los compañeros y compañeras que se vean con ganas y capacidad a que den un paso al frente en septiembre. Este no es un proyecto de personas, es un proyecto colectivo que necesita personas". Recordó que cada aspirante deberá conseguir 200 avales y que eso es "difícil" y adelantó una propuesta: convocar un "gran acto conjunto" entre los candidatos para mantener una charla "conjunta y sosegada".

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La denuncia de acoso contra Iván Álvarez Raja, exsecretario de Ideas y Programas de la agrupación socialista y apartado del partido, fue otro de los temas que salió a colación. Por un lado, Fran López, del sector crítico, y tras escuchar las explicaciones de la ejecutiva, reprochó el "papelón" de la misma por haber visto comentarios de la supuesta denunciante en redes antes de que la noticia trascendiese. La ejecutiva aclaró que la denuncia se presentó directamente en Ferraz y que no tienen nueva información. Intervino, además, la exsuegra del Álvarez Raja que, acompañada de su nieta, exigió celeridad en la investigación.