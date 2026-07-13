El análisis de la asamblea del PSOE de Gijón: Carmen Moreno da el paso y el partido mide sus tiempos

"Esto es como en el deporte: a veces alguien sale antes de que toque el pito de salida y otros salen después". Con esta frase Monchu García, secretario general de los socialistas de Gijón, parece enfriar hasta nuevo aviso un proceso de primarias que arrancará oficialmente en septiembre y que Carmen Moreno, exgerente de la Unión de Comerciantes, adelantó en parte al decidir anunciar su intención de ser candidata durante la asamblea ordinaria del partido este sábado.

Una asamblea en la que, por otra parte, a la ejecutiva le interesaba no despistar el foco: los 136 votos que validaron su gestión (frente a diez abstenciones y 25 votos en contra) mejora porcentualmente el aprobado que le había dado la militancia el año anterior, que se había saldado con 164 votos a favor y 68 en contra. Por ahora, por lo tanto, no parece que el paso adelante de Moreno vaya a recibir una respuesta directa, pero lo más probable a estas alturas es que la exgerente se acabe enfrentando al hoy edil Ramón Tuero, que espera a que se abra el proceso para hacer oficial la decisión, y a un más que posible tercer candidato –una opción que coge fuerza y que adelantó LA NUEVA ESPAÑA– que, por ahora, apunta con que podría ser el cirujano Manuel Vallina-Victorero.

La ejecutiva del PSOE de Gijón, a tenor de las palabras del secretario general este sábado, quiere unas primarias con varios candidatos. García animó en asamblea a que aquellos "que se vean con ganas y capacidad" den un paso al frente "en septiembre". Pidió, eso sí, que quienes se lancen lo hagan "porque creen que pueden liderar el proyecto del partido" y "no para significarse". No bastará tampoco con el interés de un aspirante a candidato. Cada contrincante debe lograr casi 200 avales para formalizar su propuesta. Carmen Moreno, que ya ha dicho que no pertenece a ninguna familia ni corriente ideológica dentro del partido, deberá trabajar pronto por conseguir esos primeros dos centenares de apoyos.

Tuero, por su lado, no es nuevo en esto de la política y ya se postuló en las primarias de 2018. Aquella vez perdió por 18 votos frente a la luego Ana González. Si decide dar el paso, ya sabe cómo funciona el proceso y qué tiempos le vienen mejor. Tampoco debería costarle a Vallina-Victorero, si finalmente concurre como candidato, recoger los casi 200 avales que precisaría: es el actual secretario de salud y bienestar social en la ejecutiva y, por lo tanto, de sobra conocido por la militancia. Es además jefe del servicio de Vascular en el Hospital de Cabueñes. El resto de posibles aspirantes, hasta nuevo aviso, se enfrían.

Lara Martínez, también integrante de la ejecutiva que siempre sonó como posible candidata junto al cirujano, no acudió a la asamblea de este sábado. Tampoco los consejeros Alejandro Calvo y Concepción Saavedra, ambos incluidos desde hace un tiempo en las "quinielas" políticas por su trabajo con la alternativa a los acceso al Puerto (Calvo) y la nueva hoja de ruta para la ampliación de Cabueñes (Saavedra).

Por si había quedado alguna duda, Monchu García sí aprovechó la asamblea del sábado para asegurar que él jamás estuvo ni estará en esa lista de posibles. Defendió que el partido local mantenga su "bicefalia" con una secretaría general y un líder del grupo municipal trabajando mano a mano. En la asamblea lanzó, también, una propuesta que es más que probable que ocurra: un acto conjunto con los que finalmente se postulen a las primarias. Dijo que él no querría llamar a ese encuentro "debate", sino más bien una charla "conjunta y sosegada" y abierta toda la militancia. "Sería una gran muestra de madurez democrática", dijo, y un "buen mensaje" hacia el electorado.

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Carmen Moreno, por su parte, con su llamamiento a la "unidad" y a priorizar la creación de "la mejor candidatura posible", dice tender la mano a liderar una lista electoral que tenga "hambre de gobernar". Un discurso el de la exgerente que suena fuerte, atrevido, y que habrá que ver cómo sienta en el seno de la ejecutiva y entre la militancia. García eludió valorar de manera directa el sábado el paso adelante de la exgerente, pero también ha dicho que "tiene que haber primarias siempre y para todos los casos", así que la existencia de una aspirante a candidata, aunque sea por adelantado, no debería suponer un gran problema. Sí parece que los tiempos importan y que, por ahora, no interesa en el seno socialista adelantar un proceso de primarias de cuyo resultado dependerá en gran parte que la izquierda pueda concurrir con opciones de recuperar el gobierno en las próximas elecciones.