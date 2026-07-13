La Serena reclama la retirada de unos andamios “abandonados” en la avenida de Schulz en Gijón
La asociación vecinal denuncia que la estructura lleva más de un año sin actividad visible y dificulta el paso de peatones en la confluencia con Pérez de Ayala
La Asociación Vecinal La Serena ha reclamado al Ayuntamiento de Gijón información sobre la situación de los andamios instalados en la esquina de la avenida de Schulz con la calle Pérez de Ayala, donde permanecen desde hace más de un año sin que, según denuncian, se aprecie actividad alguna en la obra para la que fueron colocados.
La entidad vecinal, presidida por Arancha Sánchez, asegura que la estructura ocupa parte de ambas aceras, lo que complica el tránsito diario de los peatones y afecta especialmente a personas con movilidad reducida, mayores y familias con carritos de bebé. Por ello, solicita conocer el estado actual de la rehabilitación del edificio y los motivos por los que los andamios continúan instalados pese a la ausencia de trabajos visibles.
La petición no es nueva. La Serena recuerda que ya trasladó esta situación al concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, el pasado 10 de mayo, aunque asegura que no ha recibido respuesta. Ante ello, la asociación ha registrado un nuevo escrito en el que reitera su solicitud e insta al Ayuntamiento a informar también sobre una previsión para la finalización de las obras o, en su defecto, para el desmontaje de los andamios.
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