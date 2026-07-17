Un conductor ebrio atropella a una señora en El Llano, en Gijón
La mujer tuvo que ser evacuada al Hospital de Cabueñes
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Susto a media tarde en el barrio de El Llano, en concreto en la calle Juan Alvargonzález por un atropello. La Policía Local así como los servicios sanitarios se tuvieron que movilizar para atender a una señora que fue arrollada por un coche cuando cruzaba un paso de cebra.
La víctima tuvo que ser atendida por los facultativos y ser evacuada al Hospital de Cabueñes. Su pronóstico es leve.
El accidente tuvo lugar en Juan Alvargonzález, casi llegando a la avenida Constitución. El suceso generó un importante revuelo en la zona.
Las pesquisas practicadas por los agentes de la Policía Local sirvieron para abrir diligencias sobre el conductor ya que dio positivo en al alcohol.
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