Si pides respeto, respeta

El magistrado Marchena calificó de “tragedia” la desconfianza que los ciudadanos manifiestan sobre la justicia.

La sentencia que condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación dice: “No ha quedado acreditado que esta actuación se llevara a cabo por el prevalimiento ejercido por el acusado”, también: “No ha quedado probado por tanto, que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados” refiriéndose a los otros condenados. Como con el Fiscal general, la condena se dicta por “indicios”.

Para prevaricar hay que ser funcionario, a David, que no lo era cuando se produjo el supuesto delito, le condenan como “colaborador necesario”. No consideraron así a Cristina Cifuentes cuando la absolvieron de la falsificación del máster y condenaron a los funcionarios. Se condena a David Sánchez como “colaborador necesario”, a igual pena que al popular Baltar por 104 casos de prevaricación.

El presidente de la Audiencia de Badajoz, aparece en un vídeo deseando suerte y haciéndose una foto con el líder de Vox. La instructora del caso participó en un paro judicial convocado por asociaciones de jueces y fiscales conservadores, pese a la separación de poderes que exigen, contra la propuesta del Gobierno de reformar el acceso a la carrera judicial.

La hermana del presidente Moreno Bonilla, que obtuvo 38,20 puntos en el concurso de méritos consiguió la plaza de Directora del Conservatorio de Danza en Málaga. Su rival logró 49,50 puntos, pero un informe de la Inspección Educativa desaconsejó su contratación.

Corrigiendo por decimo séptima vez a Peinado, la Audiencia retiró a Begoña Gómez dos delitos y las medidas cautelares, manteniendo el Jurado popular. Los miembros del jurado no pueden estar influenciados previamente por el tema a juzgar y deberán declarar que desconocen lo que rodea el caso. Elegir once ciudadanos con capacidad para decidir, que no sepan de qué va el tema puede ser un coladero para la ultraderecha que ejerce la acusación popular. Se ha mantenido al juez instructor pese a sus continuos errores, la relación familiar con cargos del PP, caprichos como ir a la Moncloa a tomar declaraciones exigiendo una tarima y un coche oficial, las noticias sobre su patrimonio y negocios, y la continua sensación de acoso y ensañamiento a la investigada. Mientras, un “descuido” suyo impidió realizar diligencias contra un alto cargo de Almeida.

La justicia europea avala la ley de Amnistía. Los jueces, ignorando la separación de poderes, se habían manifestado contra ella en varias ocasiones antes de su aprobación y dificultaron todo lo posible su aplicación.

El Supremo propuso llevar a la Justicia europea la regularización de migrantes por si "colisiona" con la normativa de la UE. Desistió, pero las dudas entre los ciudadanos y su utilización por la oposición están servidas.

Cargos del PP y Vox, han sido pillados alardeando de controlar salas, fiscales o tener información privilegiada. Once años después, la Púnica, tiene tres piezas sin juzgar. El caso "Lezo" lleva nueve años sin juicio. La "Kitchen" tardó cinco años en juzgarse y tiene piezas pendientes. Montoro lleva ocho años de instrucción secreta. Se acordó el sobreseimiento “provisional” de la pieza de los ‘papeles de Bárcenas’ por supuestas donaciones de empresarios al PP. Zaplana, condenado en firme a diez años, sigue en libertad. El juicio de González Amador será, probablemente, después de las elecciones “por acumulación de trabajo”.

¿Qué hay que respetar?