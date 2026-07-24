Refuerzan la señalización vial en la avenida de El Llano
El Ayuntamiento repinta la marca vial en el entorno del centro comercial Los Fresnos para mejorar la visibilidad
Los conductores que circulan por el entorno del centro comercial Los Fresnos encontrarán desde esta semana una señalización más visible en uno de los accesos de la avenida de El Llano. El Ayuntamiento ha renovado la pintura del ceda el paso situado en este punto, reforzando tanto la marca horizontal sobre la calzada como su visibilidad para los vehículos.
La actuación forma parte de las labores periódicas de mantenimiento de la señalización vial que se llevan a cabo en distintos puntos de Gijón con el objetivo de mejorar la seguridad y facilitar la circulación en cruces con una elevada intensidad de tráfico.
El acceso al entorno de Los Fresnos registra a diario un importante movimiento de vehículos, tanto por la afluencia al centro comercial como por tratarse de una de las principales arterias de la ciudad. Con el repintado del ceda el paso se busca que la prioridad de paso quede más claramente identificada, especialmente tras el desgaste que la pintura sufre con el paso del tiempo y el tráfico continuo.
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