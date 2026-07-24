El Videoclub 85 llena de cine el verano en El Llano con un ciclo elegido por los vecinos
La Asociación Vecinal La Serena participa en la selección de una programación que busca convertir cada proyección en un espacio de encuentro para el barrio
El Videoclub 85, situado en la calle Eulalia, volverá a convertirse este mes en un punto de encuentro para los amantes del séptimo arte con la celebración del Cineclub Ciudadano 2026, una iniciativa impulsada por la Asociación de Cine La Quimera en la que han participado distintos colectivos vecinales en la elección de las películas.
Entre ellos se encuentra la Asociación Vecinal La Serena, que ha colaborado junto a otras asociaciones, jóvenes, personas mayores, las redes y los socios del club para confeccionar una programación diversa, pensada para reunir a vecinos de diferentes edades en torno al cine.
Una programación diversa:
El ciclo arrancó el miércoles 22 de julio con La lengua de las mariposas, elegida por las redes sociales. Dos días después, el viernes 24, es el turno de Paris Is Burning, seleccionada por las asociaciones participantes. La programación continuará el lunes 27 con Le Havre, propuesta por el colectivo de personas mayores.
El cierre llegará el viernes 31 de julio con una doble sesión. Primero se proyectará Little Miss Sunshine, elegida por los jóvenes, y posteriormente Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, seleccionada por los socios y socias del club.
Todas las proyecciones tendrán lugar a las 19.00 horas en el Videoclub 85. Las entradas tienen un precio de cinco euros por sesión y las plazas son limitadas, por lo que la organización recomienda realizar reserva previa.
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