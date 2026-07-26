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Susto en Gijón: rescatan a una persona mayor que se desorientó y se subió al tejado de un noveno

Lo sucedido motivó un gran despliegue en Manuel Llaneza hasta que el hombre fue rescatado

VÍDEO: Rescatan a una persona mayor que se subió al tejado de un noveno piso en Gijón

VÍDEO: Rescatan a una persona mayor que se subió al tejado de un noveno piso en Gijón

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Manuel Castro

Gijón

Susto importante en la mañana del domingo en Gijón. Los bomberos así como varios efectivos de la Policía Nacional y de la Local y una ambulancia tuvieron que acudir de urgencias a la avenida de Manuel Llaneza. ¿El motivo? Un vecino había avisado de que había visto a una persona caminando por el tejado de un bloque de nueve pisos.

Rápidamente, los servicios de emergencia se personaron en el lugar de los hechos. Los efectivos comprobaron que efectivamente un hombre de una edad considerable se encontraba en el tejado, en actitud de estar desorientado. Se organizó un operativo para rescatarle.

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Al final, pudieron rescatarlo entrando por dentro del edificio. Es decir, desde la escalera interior. No obstante, se desplegó un camión con autoescalera por si hubiera sido necesario. Numerosas personas contemplaron la actuación policial y de los bomberos desde la calle, con comentarios en algunos de los corrillos sobre que se trataba de una operación de rescate.

Un momento del despliegue para el rescate.

Un momento del despliegue para el rescate. / M. C.

Las causas de lo sucedido se están investigando, aunque todo apunta, según explicaron testigos presenciales a que el hombre pudiera sufrir algún tipo de desorientación que le llevó a actuar así.

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Un tramo de la calle Manuel Llaneza quedó cortado al tráfico durante la intervención, procediendo la Policía Local a desviarlo por recorridos alternativos, para evitar retenciones.

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