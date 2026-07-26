Susto en Gijón: rescatan a una persona mayor que se desorientó y se subió al tejado de un noveno
Lo sucedido motivó un gran despliegue en Manuel Llaneza hasta que el hombre fue rescatado
Susto importante en la mañana del domingo en Gijón. Los bomberos así como varios efectivos de la Policía Nacional y de la Local y una ambulancia tuvieron que acudir de urgencias a la avenida de Manuel Llaneza. ¿El motivo? Un vecino había avisado de que había visto a una persona caminando por el tejado de un bloque de nueve pisos.
Rápidamente, los servicios de emergencia se personaron en el lugar de los hechos. Los efectivos comprobaron que efectivamente un hombre de una edad considerable se encontraba en el tejado, en actitud de estar desorientado. Se organizó un operativo para rescatarle.
Al final, pudieron rescatarlo entrando por dentro del edificio. Es decir, desde la escalera interior. No obstante, se desplegó un camión con autoescalera por si hubiera sido necesario. Numerosas personas contemplaron la actuación policial y de los bomberos desde la calle, con comentarios en algunos de los corrillos sobre que se trataba de una operación de rescate.
Las causas de lo sucedido se están investigando, aunque todo apunta, según explicaron testigos presenciales a que el hombre pudiera sufrir algún tipo de desorientación que le llevó a actuar así.
Un tramo de la calle Manuel Llaneza quedó cortado al tráfico durante la intervención, procediendo la Policía Local a desviarlo por recorridos alternativos, para evitar retenciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
- Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
- Ignacio Robles, hostelero: 'El Grupo Tonada reabrirá el Banús como bar tienda y manteniendo el nombre, que es algo que me encanta
- El suelo del Chas recibe una oferta millonaria de unos inversores para dedicarlo a fines no deportivos
- Veinte años mirando al cielo: esta es la programación del Festival Aéreo
- Varios detenidos tras una trifulca en Gijón entre aficionados argentinos y españoles
- Entran por la ventana a una vivienda de Gijón para salvar a una mujer de 92 años que llevaba tres días tirada en el suelo
- Gijón proyecta un nuevo auditorio para grandes eventos como el Roig Arena de Valencia mirando al mar